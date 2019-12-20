FİNANS

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

2020 yılına asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladı.

Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptıkları ortak açıklamada, Asgari ücret için 2 bin 578 liradan geri adım atılmayacağını duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.

IRGAT: ŞU ANDA KADAR BİR RAKAM TEKLİF EDİLMEDİ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş’in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi” dedi.

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asgari ücret sendika

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
alt tarafı 200 300 lira zam yapcanızz habire toplantı yapıyonuzz bu nedir arkadaş ya
alın o parayı da siz geçinin 2 ay sonra ölmezseniz açlıktan bende bişey bilmiyorum ...
inşallah dik durursunuz
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