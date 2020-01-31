Sendikalı işçi istatistikleri açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan 2020 Ocak ayı istatistiklerine göre, 13 milyon 856 bin 801 işçiden 1 milyon 917 bin 893'ü sendika üyesi.

Bakanlıkça hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince, İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk-İş 1 milyon 18 bin 92 üye ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Türk-İş'i 666 bin 303 üye ile Hak-İş, 184 bin 852 üye ile DİSK izledi.

Ayrıca işçilerin 28 bin 954'ünün bağımsız sendikalara, 15 bin 679'unun Ülkem-İş, 4 bin 13'ünün Tüm-İş Konfederasyonlarına üye olduğu belirlendi. Toplam sendikalı işçi sayısı 1 milyon 917 bin 893'e ulaştı. İstatistik çalışmasıyla 13 milyon 856 bin 801 işçinin yüzde 13,84'ünün sendikalı oldu tespit edildi.

Tüm iş kolları arasında genel işler işkolundaki Hizmet-İş Sendikası 302 bin 911 üye ile en fazla üyeye sahip sendika olarak belirlendi.