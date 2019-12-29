FİNANS
  4. Senegal'in ununu 10 yıldır Malatyalı iş insanı eliyor

Senegal'in ununu 10 yıldır Malatyalı iş insanı eliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

Merkezi Malatya'da bulunan Baştürk Grup'un Senegal'de kurduğu FKS un fabrikası, 10 yıldır faaliyet gösteriyor - Senegal'de "Türkiye'nin yüz akı" olarak görülen fabrika, ülkedeki un talebinin yüzde 40'ını karşılıyor ve 200'den fazla kişiye istihdam sağlıyor - Baştürk Grup, 2020'de Senegal'de inşaat ve gıda başta olmak üzere 6 projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor - Baştürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Baştürk: - "Fabrikanın temelini 2008'de attık, 2009'da üretime başladık. Burada un alanında bir tekeli kırdık” - "Şirket olarak Türkiye'de ve Senegal'de kredi kullanmadan, faize bulaşmadan öz sermayemizle ticaretimizi büyüttük" - "Senegal güzel, huzurlu bir ülke. Türklerin buraya gelmesini tavsiye ederim. Biz işimizden de, ticaretimizden de memnunuz"

ALAATTİN DOĞRU - Senegal'de, Malatyalı iş adamı Mahmut Baştürk, Rufisque kentinde kurduğu fabrikayla 10 yıldır bu ülkenin ununu eliyor.

Başkent Dakar'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan FKS un fabrikası, Senegal'deki bayi ve müşterilerinin yanı sıra ülkedeki Türklerin yoğun katılımıyla 10'uncu yılını kutladı.

Senegal'de "Türkiye'nin yüz akı" olarak görülen fabrika, ülkedeki un talebinin yüzde 40'ını karşılıyor ve 200'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Baştürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'te un sattıkları Senegalli bir iş adamının teşvikleri sonucu ülkede 2006'da açtıkları bir depoyla ticaretin kapısını araladıklarını söyledi.

Sadece depo açmakla bu işin yürümeyeceğini anlayınca Senegal'e fabrika açmaya karar verdiklerini ifade eden Baştürk, "Fabrikanın temelini 2008'de attık. Üretime 2009'da başladık. Burada un alanında bir tekeli kırdık." ifadelerini kullandı.

Baştürk, fabrikanın buğday kırma kapasitesini kısa sürede günlük 320 tondan 640 tona çıkardıklarını, 2020'de tahıl deposunun kapasitesini 50 bin tondan 100 bin tona çıkaracaklarını, bu sayede dönem dönem Senegal'de yaşanan tahıl ham maddesi kırılmasının önüne de geçeceklerini söyledi.

- Kredi çekmeden, faize bulaşmadan büyüyen öz sermaye

Mahmut Baştürk, Senegal'de un kalitesi olarak birinci, üretim kapasitesi olarak ikinci büyük firma olduklarını aktararak, "Şirket olarak Türkiye'de ve Senegal'de kredi kullanmadan, faize bulaşmadan öz sermayemizle ticaretimizi büyüttük. Bu noktaya dualarla geldik." dedi.

Baştürk, kazançlarını tekrardan yatırıma dönüştürdüklerini ifade ederek, "Senegal güzel, huzurlu bir ülke. Türklerin buraya gelmesini tavsiye ederim. Biz işimizden de, ticaretimizden de memnunuz. Burada neyin eksikliği varsa onu tamamlayacağız." diye konuştu.

Senegal halkının Türkleri, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Baştürk, "Özellikle Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Yeni milli arabanın Senegal ya da yurt dışında ana bayiliğine adayım, sınır yok." ifadelerini kullandı.

- Senegal'e günde 500 ton un

Grubun yurt dışı operasyonlarından sorumlu Yusuf Cücemen de Baştürk Grup'un, yaklaşık 50 yıldır un sektöründe hizmet verdiğini, değirmende başladığı yola, Malatya'da iki un ve yem fabrikası, bir çuval fabrikası, petrol istasyonları ve 2018’de faaliyet geçirdiği cam fabrikasının yanı sıra Senegal'deki FKS un fabrikası ile sürdürdüğünü kaydetti.

Cücemen, FKS'de günde üretilen 500 ton unun ülkenin tamamına satıldığını, bunun yıllık 125 bin ton buğday kullanmak anlamına geldiğini bildirdi.

Şirketin tüm yatırımlarını kendi öz sermayesiyle yaptığını, banka kredisi kullanmamayı tercih ettiğini aktaran Cücemen, "Baştürk Grup, kendi kazandığını, kazandığı bölgeye yatırım yaparak büyüyor." dedi.

Cücemen, Senegal'de un fabrikasının yanında yem fabrikasının da faaliyete geçtiğini, günde 760 ton yem ham maddesi kullanma kapasitesine sahip fabrikanın, ülkede kapasite ve kalite olarak bir numara olduğunu söyledi.

- 2020'de Senegal'de 6 proje

Yusuf Cücemen, un ve yem fabrikalarının yanına kurulan yer fıstığı yağı fabrikasının üretime geçtiğini hatırlatarak, 2020 yılında inşaat ve gıda sektörü başta olmak üzere 6 büyük projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Geçen yıl girdikleri inşaat sektöründe Dakar'da tamamladıkları 13 katlı, 52 daireli binanın bir kısmını satacaklarını, bir kısmını kiraya vereceklerini anlatan Cücemen, 2020'de ilk etapta hazır beton santrali kurarak inşaat sektöründeki faaliyetlerini beton santrali aracılığıyla artırmak, aynı zamanda fazla üretimi de iç piyasada hazır beton olarak satmayı istediklerini ifade etti.

Cücemen, ülkede en çok yetişen ürünlerden yer fıstığını işleyerek ihraç etme projesinin yanı sıra çikolata üretimi yapmayı, gofret ve bisküvi fabrikası kurmayı planladıklarını da söyledi.

Tahıl silosunun kapasitesini iki katına çıkarma projesinin yakın zamanda hayata geçirileceğini bildiren Cücemen, "Bunların hepsi 2020 içinde gerçekleşecek. Bunlar, yaklaşık maliyeti 20 milyon doları bulan yatırımlar." dedi.

FKS'nin Senegal'de un üretimine başlamasıyla tekelleşmenin kırıldığını, bu anlamda Senegal halkından büyük destek gördüklerini ifade eden Cücemen, Türk iş adamlarını Afrika'da yatırım yapmaya davet etti.

- "Afrika, yatırım için dünyanın en karlı bölgelerinden biri"

Afrika'nın, yatırım için dünyanın en karlı bölgelerinden olduğuna işaret eden Cücemen, "Teknoloji ve yaşam seviyeleri düşük olduğu için her şeye ihtiyaçları var ve burada her şey dışarıdan temin ediliyor. Bu temin edilen şeyleri kendi ülkesinde ürettiğiniz zaman hem şirket olarak daha çok seviliyorsunuz hem de devlet tarafından size birtakım üretim avantajları veriliyor." şeklinde konuştu.

Senegal'de sektörlerin yüzde 85 veya 90'ının yatırıma elverişli olduğunu dile getiren Cücemen, en güvenli Afrika ülkelerinden biri olan Senegal'de halkın yardımsever ve misafirperver tavırlarının yatırımcıları cezbettiğini söyledi.

Cücemen, "Tarım sektöründe çok verimli arazileri var. Yüzyıllarca ekilmemiş araziler... Bu araziler ekilmediği için çok verimli ancak tarımla ilgili bir bilgileri olmadığı için tarım gelişmemiş. Bu nedenle şu anda devlet tarımla ilgili her alanda, her konuda destek vermeye, arazi vermeye hazır, yeter ki ülkede üretim olsun, istihdam sağlansın." diye konuştu.

Baştürk Grup olarak yatırım yaptıkları bölgeye sosyal ve ekonomik olarak da destek verdiklerini ifade eden Cücemen, Senegal'de her yıl ramazan ayında pirinç, şeker, un ve yağdan oluşan yardım paketlerini 30 bin aileye ulaştırdıklarını bildirdi.

Cücemen, yardımların en güzel karşılığının insanların mutluluğu, şirketi tanıması ve sevmesi olduğunu söyledi.

Skandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözlerSkandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözler
lifebox 2019’da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştılifebox 2019’da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı
Yoğun ilgi! Gelir ikiye katlandıYoğun ilgi! Gelir ikiye katlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fabrika FKS Mahmut Baştürk Malatyalı Senegal un

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Boğaz'daki tarihi yalılar satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

Boğaz'daki tarihi yalılar satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

İşte 2020'de uygulanacak para cezaları

İşte 2020'de uygulanacak para cezaları

Yılbaşı öncesi yüzde 100 dolu

Yılbaşı öncesi yüzde 100 dolu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
lifebox 2019’da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

lifebox 2019’da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

Bakan Pekcan açıkladı! Gelir ikiye katlandı

Yoğun ilgi! Gelir ikiye katlandı

Akfen Holding iki yılda Türkiye’ye 6,8 milyar TL yatırım yaptı

Akfen Holding iki yılda Türkiye’ye 6,8 milyar TL yatırım yaptı

Emeklilerden yeni yılda 'intibak' talebi

Emeklilerin gözü kulağı bu haberde

Yerli otomobile EGEİD’ten tam destek

Yerli otomobile EGEİD’ten tam destek

İnternet alışverişinde bu uyarılara dikkat

İnternet alışverişinde bu uyarılara dikkat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.