Senegal'in ununu 10 yıldır Malatyalı iş insanı eliyor

ALAATTİN DOĞRU - Senegal'de, Malatyalı iş adamı Mahmut Baştürk, Rufisque kentinde kurduğu fabrikayla 10 yıldır bu ülkenin ununu eliyor.
Başkent Dakar'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan FKS un fabrikası, Senegal'deki bayi ve müşterilerinin yanı sıra ülkedeki Türklerin yoğun katılımıyla 10'uncu yılını kutladı.
Senegal'de "Türkiye'nin yüz akı" olarak görülen fabrika, ülkedeki un talebinin yüzde 40'ını karşılıyor ve 200'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.
Baştürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'te un sattıkları Senegalli bir iş adamının teşvikleri sonucu ülkede 2006'da açtıkları bir depoyla ticaretin kapısını araladıklarını söyledi.
Sadece depo açmakla bu işin yürümeyeceğini anlayınca Senegal'e fabrika açmaya karar verdiklerini ifade eden Baştürk, "Fabrikanın temelini 2008'de attık. Üretime 2009'da başladık. Burada un alanında bir tekeli kırdık." ifadelerini kullandı.
Baştürk, fabrikanın buğday kırma kapasitesini kısa sürede günlük 320 tondan 640 tona çıkardıklarını, 2020'de tahıl deposunun kapasitesini 50 bin tondan 100 bin tona çıkaracaklarını, bu sayede dönem dönem Senegal'de yaşanan tahıl ham maddesi kırılmasının önüne de geçeceklerini söyledi.
- Kredi çekmeden, faize bulaşmadan büyüyen öz sermaye
Mahmut Baştürk, Senegal'de un kalitesi olarak birinci, üretim kapasitesi olarak ikinci büyük firma olduklarını aktararak, "Şirket olarak Türkiye'de ve Senegal'de kredi kullanmadan, faize bulaşmadan öz sermayemizle ticaretimizi büyüttük. Bu noktaya dualarla geldik." dedi.
Baştürk, kazançlarını tekrardan yatırıma dönüştürdüklerini ifade ederek, "Senegal güzel, huzurlu bir ülke. Türklerin buraya gelmesini tavsiye ederim. Biz işimizden de, ticaretimizden de memnunuz. Burada neyin eksikliği varsa onu tamamlayacağız." diye konuştu.
Senegal halkının Türkleri, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Baştürk, "Özellikle Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Yeni milli arabanın Senegal ya da yurt dışında ana bayiliğine adayım, sınır yok." ifadelerini kullandı.
- Senegal'e günde 500 ton un
Grubun yurt dışı operasyonlarından sorumlu Yusuf Cücemen de Baştürk Grup'un, yaklaşık 50 yıldır un sektöründe hizmet verdiğini, değirmende başladığı yola, Malatya'da iki un ve yem fabrikası, bir çuval fabrikası, petrol istasyonları ve 2018’de faaliyet geçirdiği cam fabrikasının yanı sıra Senegal'deki FKS un fabrikası ile sürdürdüğünü kaydetti.
Cücemen, FKS'de günde üretilen 500 ton unun ülkenin tamamına satıldığını, bunun yıllık 125 bin ton buğday kullanmak anlamına geldiğini bildirdi.
Şirketin tüm yatırımlarını kendi öz sermayesiyle yaptığını, banka kredisi kullanmamayı tercih ettiğini aktaran Cücemen, "Baştürk Grup, kendi kazandığını, kazandığı bölgeye yatırım yaparak büyüyor." dedi.
Cücemen, Senegal'de un fabrikasının yanında yem fabrikasının da faaliyete geçtiğini, günde 760 ton yem ham maddesi kullanma kapasitesine sahip fabrikanın, ülkede kapasite ve kalite olarak bir numara olduğunu söyledi.
- 2020'de Senegal'de 6 proje
Yusuf Cücemen, un ve yem fabrikalarının yanına kurulan yer fıstığı yağı fabrikasının üretime geçtiğini hatırlatarak, 2020 yılında inşaat ve gıda sektörü başta olmak üzere 6 büyük projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.
Geçen yıl girdikleri inşaat sektöründe Dakar'da tamamladıkları 13 katlı, 52 daireli binanın bir kısmını satacaklarını, bir kısmını kiraya vereceklerini anlatan Cücemen, 2020'de ilk etapta hazır beton santrali kurarak inşaat sektöründeki faaliyetlerini beton santrali aracılığıyla artırmak, aynı zamanda fazla üretimi de iç piyasada hazır beton olarak satmayı istediklerini ifade etti.
Cücemen, ülkede en çok yetişen ürünlerden yer fıstığını işleyerek ihraç etme projesinin yanı sıra çikolata üretimi yapmayı, gofret ve bisküvi fabrikası kurmayı planladıklarını da söyledi.
Tahıl silosunun kapasitesini iki katına çıkarma projesinin yakın zamanda hayata geçirileceğini bildiren Cücemen, "Bunların hepsi 2020 içinde gerçekleşecek. Bunlar, yaklaşık maliyeti 20 milyon doları bulan yatırımlar." dedi.
FKS'nin Senegal'de un üretimine başlamasıyla tekelleşmenin kırıldığını, bu anlamda Senegal halkından büyük destek gördüklerini ifade eden Cücemen, Türk iş adamlarını Afrika'da yatırım yapmaya davet etti.
- "Afrika, yatırım için dünyanın en karlı bölgelerinden biri"
Afrika'nın, yatırım için dünyanın en karlı bölgelerinden olduğuna işaret eden Cücemen, "Teknoloji ve yaşam seviyeleri düşük olduğu için her şeye ihtiyaçları var ve burada her şey dışarıdan temin ediliyor. Bu temin edilen şeyleri kendi ülkesinde ürettiğiniz zaman hem şirket olarak daha çok seviliyorsunuz hem de devlet tarafından size birtakım üretim avantajları veriliyor." şeklinde konuştu.
Senegal'de sektörlerin yüzde 85 veya 90'ının yatırıma elverişli olduğunu dile getiren Cücemen, en güvenli Afrika ülkelerinden biri olan Senegal'de halkın yardımsever ve misafirperver tavırlarının yatırımcıları cezbettiğini söyledi.
Cücemen, "Tarım sektöründe çok verimli arazileri var. Yüzyıllarca ekilmemiş araziler... Bu araziler ekilmediği için çok verimli ancak tarımla ilgili bir bilgileri olmadığı için tarım gelişmemiş. Bu nedenle şu anda devlet tarımla ilgili her alanda, her konuda destek vermeye, arazi vermeye hazır, yeter ki ülkede üretim olsun, istihdam sağlansın." diye konuştu.
Baştürk Grup olarak yatırım yaptıkları bölgeye sosyal ve ekonomik olarak da destek verdiklerini ifade eden Cücemen, Senegal'de her yıl ramazan ayında pirinç, şeker, un ve yağdan oluşan yardım paketlerini 30 bin aileye ulaştırdıklarını bildirdi.
Cücemen, yardımların en güzel karşılığının insanların mutluluğu, şirketi tanıması ve sevmesi olduğunu söyledi.
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