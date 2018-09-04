Serada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyor

Bilal Bayram, "Domates, biber, patlıcan gibi sebze türevlerinin üretim maliyeti yüksek olmaya başladı. Alternatif ürün arayışına girdik. Bu Uzak Doğu bitkisinin yurdumuzdaki seralarda yetiştirebildiğini fark ettik. Ülkemizin değişik bölgelerinde deneme amacıyla üretimler yapılmış. Onlardan da bilgi aldık. Geçen yıl temmuz ayında bu serayı tesis ettik. Ejder meyvesini diktikten 1 yıl sonra ilk meyvelerimizi hasat ettik. İlk meyvelerimizi Antalya Hali'nde, otellerde ve değişik yerlerde sattık. Talebi yüksek bir meyve. Küçükleri 5, 7, 8, büyüklerini 15 TL'ye sattık. Fiyatlardan çok memnunuz" dedi.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde örtü altı sebze üreticiliği yapan Bilal Bayram, 1 yıl önce serasındaki domates, biber, patlıcan ve salatalıkları sökerek, yerine ejder meyvesi dikti. Bayram'ın 1,5 dönümlük serasındaki 1000 pitaya, meyve vermeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce ilk meyveleri toplayan Bayram, tanesinin 10 ile 15 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Bilal Bayram, geçen yıl sebzelerini söküp, yerine diktiği 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitayadan ilk hasadı aldı. Bayram, "Talebi yüksek bir meyve. Küçükleri 5, 7, 8, büyüklerini 15 TL'ye sattık. Fiyatlardan çok memnunuz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda ejder suyu, efuli ve aloevera gibi içeceklerin tüketilmişti

'DİĞER ÜRÜNLERDEN DAHA FAZLA KAZANIYORUZ'

Diğer örtü altı sebze ürünlerinde maliyetlerin çok yüksek olduğunu, bu yüzden kazançlarının düşük olduğunu aktaran Bilal Bayram, "Bu meyvede işçilik maliyetimiz çok düşük. Gübreleme, sulama maliyeti çok düşük olduğu için diğer ürünlerden daha fazla kazanıyoruz. Bitkimiz kimyevi gübrelere çok da ihtiyacı olmayan bir bitki. Hayvansal ve solucan gübresi gibi organik gübrelerle ara ara gübreleme yapıyoruz. Çok sık gübreleme yapmıyoruz. Aşırı suyu sevmiyor. Aşırı sulandığı zaman meyve kalitesi düşüyor. Aroması bozulabiliyor. Şeker oranı düşebiliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda ejder suyu, efuli ve aloevera gibi içeceklerin tüketilmişti.

'SOĞUK TÜKETİLMEYİNCE ZEVK VERMİYOR'

Pitayanın soğuk tüketilmesi gerektiğini kaydeden Bayram, "Diğer meyveler gibi ılık tüketildiği zaman zevk vermeyen bir bitkidir. Tüketmeden önce buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Buzdolabınızın içinde 4 derecede, 3- 4 hafta rahatlıkla saklayabilirsiniz. Hiçbir deformeye uğramıyor. Vücudun alyuvar, akyuvar dediğimiz hücrelerini artırıyor. C vitamini, potasyum, kalsiyum bakımından çok zengin" dedi.