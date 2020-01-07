Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,9570 liradan, euro ise 6,6650 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9550 liradan alınan dolar, 5,9570 liradan, 6,6630 liradan alınan euro ise 6,6650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9740, euro ise 6,6860 liradan satılmıştı.

