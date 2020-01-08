Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,9770 liradan, euro ise 6,6640 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9750 liradan alınan dolar, 5,9770 liradan, 6,6620 liradan alınan euro ise 6,6640 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9750, euro ise 6,6640 liradan satılmıştı.

