Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,9270 liradan, euro ise 6,5940 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9250 liradan alınan dolar, 5,9270 liradan, 6,5920 liradan alınan euro ise 6,5940 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9490, euro ise 6,6170 liradan satılmıştı.

