Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,8790 liradan, euro ise 6,5430 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8770 liradan alınan dolar, 5,8790 liradan, 6,5410 liradan alınan euro ise 6,5430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,88, euro ise 6,53 liradan satılmıştı.

