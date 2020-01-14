Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,8780 liradan, euro ise 6,5480 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8760 liradan alınan dolar, 5,8780 liradan, 6,5460 liradan alınan euro ise 6,5480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,8730, euro ise 6,5290 liradan satılmıştı.

