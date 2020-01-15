Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,8870 liradan, euro ise 6,5570 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8850 liradan alınan dolar, 5,8870 liradan, 6,5550 liradan alınan euro ise 6,5570 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,8840, euro ise 6,5390 liradan satılmıştı.

