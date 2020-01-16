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  4. Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Dolar 5,88 liradan, euro ise 6,5620 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8780 liradan alınan dolar, 5,88 liradan, 6,56 liradan alınan euro ise 6,5620 liradan satılıyor.

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,88 liradan, euro ise 6,5620 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8780 liradan alınan dolar, 5,88 liradan, 6,56 liradan alınan euro ise 6,5620 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,8810, euro ise 6,5590 liradan satılmıştı.

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