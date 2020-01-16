Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,88 liradan, euro ise 6,5620 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8780 liradan alınan dolar, 5,88 liradan, 6,56 liradan alınan euro ise 6,5620 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,8810, euro ise 6,5590 liradan satılmıştı.

