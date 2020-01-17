Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,8590 liradan, euro ise 6,5260 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8570 liradan alınan dolar, 5,8590 liradan, 6,5240 liradan alınan euro ise 6,5260 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,8490, euro ise 6,5220 liradan satılmıştı.

