Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,8940 liradan, euro ise 6,54 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8920 liradan alınan dolar, 5,8940 liradan, 6,5380 liradan alınan euro ise 6,54 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,89, euro ise 6,54 liradan satılmıştı.

