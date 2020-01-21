Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,9260 liradan, euro ise 6,5770 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9240 liradan alınan dolar, 5,9260 liradan, 6,5750 liradan alınan euro ise 6,5770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9190, euro ise 6,5620 liradan satılmıştı.

