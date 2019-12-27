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  4. Serinhisar leblebisi 40 ülkeye satılıyor

Serinhisar leblebisi 40 ülkeye satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

Leblebide yaklaşık 40 bin ton üretimle ülke ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Denizli'nin Serinhisar ilçesinden, Almanya, İspanya ve Yunanistan ile Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılıyor - Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatif Başkanı Kobaş: - "Coğrafi işareti olan Denizli leblebisi yaklaşık 40 ülkeye gönderiliyor"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Leblebide Çorum ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesiyle birlikte en fazla üretimin gerçekleştirildiği Denizli'nin Serinhisar ilçesinden yaklaşık 40 ülkeye ürün satılıyor.

İhracattan aldığı payla diğer merkezlerden ayrışan ilçede, Seyfullah Hacı Müftüoğlu Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi başta olmak üzere irili ufaklı 160 işletmenin ürettiği yaklaşık 40 bin ton leblebi, Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatifi tarafından pazarlanıyor.

Kooperatif Başkanı Cemal Kobaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 bin nüfuslu ilçenin ana geçim kaynağı olan leblebide son yıllarda üretimde artış sağladıklarını, bunda ihracatın etkili olduğunu söyledi.

Serinhisar'da günlük yaklaşık 110 ton, yıllık ise 30 bin ton civarında sarı leblebi üretildiğini, farklı çeşitlerle bu rakamın 40 bin tona ulaştığını belirten Kobaş, işletmelerde binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Kobaş, 2019'da leblebi fiyatlarında gerileme olduğunu, bu nedenle 10 bin 500 ton leblebi ihracatından 19 milyon dolar gelir sağlandığını ifade ederek, "Coğrafi işareti olan Denizli leblebisi yaklaşık 40 ülkeye gönderiliyor." dedi.

Yılbaşı nedeniyle satışların arttığını söyleyen Kobaş, leblebiye sağlıklı bir ürün oluşu ve uygun fiyatı nedeniyle talebin yüksek olduğunu bildirdi.

Kobaş, "Leblebi doğal bir ürün, hiçbir katkı maddesi yok. Gönül rahatlığıyla herkesin tüketebileceği bir ürün. Leblebimizi ağırlıklı olarak Avrupa ve Orta Doğu ülkeleriyle ABD talep ediyor." diye konuştu.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili de leblebi dış satımında en fazla geliri Almanya, İspanya, Yunanistan, Fas ve Suriye'den elde ettiklerini söyledi.

Tefenlili, diyet menülerinde tavsiye edilen bu ürünü tanıtarak ihracatı artırmaya odaklandıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Leblebi sarı leblebi Serinhisar

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