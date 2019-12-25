FİNANS
  3. Sertifikalı kasiyerlik dönemi başladı

Sertifikalı kasiyerlik dönemi başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 16:03 | Son Güncelleme

CarrefourSA, kasiyerliği meslek haline getirmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı 'Sertifikalı Kasiyerlik' dönemini başlattı.

İSTANBUL, (DHA) - CarrefourSA, kasiyerliği meslek haline getirmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı 'Sertifikalı Kasiyerlik' dönemini başlattı. Proje kapsamında 3 kasiyer teorik ve pratik sınavı geçerek belge almaya hak kazandı. Kasiyerlerin kariyerlerini önemsediklerini söyleyen CarrefourSA, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, "Sonraki adımda 200 kasiyerimizi belgelendireceğiz" dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kasiyerliği meslek haline getirmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliğine gitti. 3 kasiyer sertifikalarını bugün CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura’nın katılımıyla CarrefourSA Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle aldı.

"İLKE İMZA ATTIK"

CarrefourSA, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliğiyle sertifikalı kasiyerlik dönemini başlattıklarını söyledi. Sektörde bir ilke imza attıklarını ifade eden Tura, 52 ilde 600 markette günde ortalama 500 bin kişiye hizmet verdiklerini dile getirdi.

"KASİYERLERİMİZİN KARİYER YOLCULUKLARINI ÖNEMSİYORUZ"

Bu hizmeti 10 bin kişilik bir aileyle yaptıklarını aktaran Tura, "2 bin kasiyer çalışanımız var. Perakendeciliğin en önemli mesleklerinden olan kasiyerliğin meslek olarak kabul edilip, belgelenmesini çok önemli buluyoruz. Bizim sektörde kasalar müşteri ile markanın en çok iletişim kurduğu ve yüz yüze geldiği bölüm, kasiyerlerimiz de hal ve tutumlarıyla marka elçimiz görev yapıyorlar. Kasiyerlerimizin kariyer yolculuklarını çok önemsiyoruz ve destekliyoruz" dedi.

HEDEF 200 KASİYERİN DAHA BELGELENDİRİLMESİ

İlk adımda 3 kasiyerin sınavı geçerek sertifika aldığını aktaran Tura, gelecek dönemde 200 kasiyerin daha belgelendirileceğini söyledi. Sertifika almak için kasiyerlerin teorik ve pratik iki sınavı başarıyla tamamladıklarını belirten Tura, "Teorik sınavdan 70'in üzerinde alınması gerekiyordu oldukça zor bir sınavdı. Ardından pratik sınava girdiler burada da 80 almaları gerekiyordu. 3 arkadaşımız sınavları geçti ve sertifika almaya hak kazandılar" diye konuştu.

Sertifikaların yurt dışında da geçerli olduğunu dile getiren Tura, birçok ülkede çalışmak isteyen kasiyerlerin kariyer yolunun açılacağını ifade etti.

Sertifika sahipleri, ister Türkiye'de olsun ister yurt dışında, işvereninden olumlu not aldıktan sonra aldıkları sertifikanın süresini 5 sene daha uzatarak işlerine devam edebilecek.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sertifikasını alan 3 yıllık kasiyer Fadime Yavuz ise, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kasiyerliğin sertifikalanması gurur verici bir durum. Sınav sürecinde herkes bizi destekledi. Sınav öncesi kısa bir eğitim aldık. 70 soruluk bir sınavdı, geçince pratik olarak kasadan ürün geçirdik ve belgeyi almaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.

"KASİYERLİK ÇOK KEYİFLİ BİR MESLEK"

Heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Büşra Çakır da," 4 yıldır kasiyerim. Kasiyerlik müşteriyle birebir iletişim kurduğunuz, marketten son çıkış olarak görülen bir meslek, zorlukları da var ama çok da keyifli bir iş. Sınavı süreci bir zor geçti ama başardık mutluyum" dedi.

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Yurt dışı teknolojik ürünler için ek vergi geliyorYurt dışı teknolojik ürünler için ek vergi geliyor
Yeni markasıyla hedefi 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamakYeni markasıyla hedefi 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Dev ihale yapıldı! İşte kazananı

Dev ihale yapıldı! İşte kazananı

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
o soldakini niye koymuslar, ne guzel hepsi siyah basortulu olacakmis.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze’ye taşıdı

Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze’ye taşıdı

Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı

Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

AR-GE’ye en çok yatırımı ABD yaptı

AR-GE’ye en çok yatırımı ABD yaptı

Son dakika: TEMSA geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.