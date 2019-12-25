Sertifikalı kasiyerlik dönemi başladı

"KASİYERLERİMİZİN KARİYER YOLCULUKLARINI ÖNEMSİYORUZ"

Bu hizmeti 10 bin kişilik bir aileyle yaptıklarını aktaran Tura, "2 bin kasiyer çalışanımız var. Perakendeciliğin en önemli mesleklerinden olan kasiyerliğin meslek olarak kabul edilip, belgelenmesini çok önemli buluyoruz. Bizim sektörde kasalar müşteri ile markanın en çok iletişim kurduğu ve yüz yüze geldiği bölüm, kasiyerlerimiz de hal ve tutumlarıyla marka elçimiz görev yapıyorlar. Kasiyerlerimizin kariyer yolculuklarını çok önemsiyoruz ve destekliyoruz" dedi.

HEDEF 200 KASİYERİN DAHA BELGELENDİRİLMESİ

İlk adımda 3 kasiyerin sınavı geçerek sertifika aldığını aktaran Tura, gelecek dönemde 200 kasiyerin daha belgelendirileceğini söyledi. Sertifika almak için kasiyerlerin teorik ve pratik iki sınavı başarıyla tamamladıklarını belirten Tura, "Teorik sınavdan 70'in üzerinde alınması gerekiyordu oldukça zor bir sınavdı. Ardından pratik sınava girdiler burada da 80 almaları gerekiyordu. 3 arkadaşımız sınavları geçti ve sertifika almaya hak kazandılar" diye konuştu.