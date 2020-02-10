Sevgililer Günü’nde 3 milyon gül satılması bekleniyor

14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla çiçek sektöründe hareketlilik başladı. Sevgililer Günü’nde en ucuz gül 10 liradan, en pahalı 30 liradan satın alınacak. Aşkın ve sevginin sembolü olarak kabul edilen güller en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor. 14 Şubat’ta Türkiye genelinde 3 milyon gül satılması öngörülüyor. 7 adet gülden oluşan en düşük maliyetli bir buket 70 liradan oluşuyor.

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala gül fiyatlarıyla ilgili bilgi verirken, sektördeki beklentileri aktardı.

Çiçekçiler hazır, müşterilerini bekliyorlar

Her yıl olduğu gibi bu yılda da çiçekçilerde hummalı bir çalışma başladığını anlatan Başaran, “Çiçekçilerimiz hazırlıklarına başladılar. Müşterilerin taleplerine cevap verecek ürün ve satışları bekliyorlar” dedi.

Başaran, birliğe üye Türkiye’de genelinde 10 binin üzerinde çiçekçi mağazası olduğunu söyleyerek, “Çiçekçiler arz ve talebe göre ürünlerini tedarik ediyorlar. Tahmini olarak Sevgililer Günü’nde 3 milyonun üzerinde gül talebi oluşacak. Yerli gül, 10 lira ile 20 lira arasında bir fiyata satılırken, ithal gül de 15 lira ile 30 lira arasında satışı gerçekleşeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.