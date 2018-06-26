Sezon açıldı! Sahte altına dikkat

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Baransel, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle düğünlerde takılan sahte altınlar konusunda uyarıda bulundu. Seçimden önce doların yükselmesi dolayısıyla altın fiyatlarının da yukarı doğru seyrettiğini belirten Baransel, piyasada düzelme beklediklerini söyledi. Dolardaki düşüşe karşın altının etkilenmediğini dile getiren Baransel, "Henüz bu düşüş sağlanmadı. Yarın piyasalar daha hareketlenir ve düzelme olur, diye umuyoruz" diye konuştu.

'ÇEYREK ALTIN SATILMIYOR'

Haziran ayının sonuna gelinmesine ve düğün sezonunun açılmasına rağmen altın satışının artmadığını kaydeden Başkan Baransel, gram altın takmayı tercih edenlerin daha çok olduğunu vurguladı. Baransel, "Bugün çeyrek altın 320, cumhuriyet altını 1300 lira; ama vatandaşın alım gücü kalmadı. Haziranın sonuna geldik sadece gram altın satıyoruz. Çeyrek satılmıyor. Türk toplumunun örf ve adetlerine göre düğünlerde altın takmak şart olmuş; ama alım gücü olmayınca daha ucuz olduğu için gram altını tercih ediyorlar. Gram altın şuanda 182 lira" dedi.