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Sezonun son palamutları yazın tüketilmek için tuzlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçılar tarafından avlanan sezonun son palamutları, yazın tüketilmek üzere tuzlanarak tezgahlarda satışa sunuldu. Hazırlanan kavanozların tanesinin 100 liradan satışa satılıyor.

Sezonun son palamutları yazın tüketilmek için tuzlanıyor

Karadenizli balıkçılar tarafından avlanan sezonun son palamutları, yazın tüketilmek üzere tuzlanarak tezgahlarda satışa sunuldu

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan sezonun son palamutları, yazın tüketilmek üzere tuzlandı.

Sinop'ta yaklaşık 31 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, bu sezon bol miktarlarda avlanan palamudun bir kısmını, daha sonra tüketilmek üzere tuzladıklarını söyledi.

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Bölgede artık palamut avcılığının bitmek üzere olduğuna işaret eden Gündoğdu, "Tuzladığımız şu anki balıklar sezonun son palamutları." dedi.

Tuzladıkları balıkların yazın rahatça tüketildiği vurgulayan Gündoğdu, "Lakerda" olarak da bilinen tuzlu balığa yurt dışından dahi talep geldiğine dikkati çekti.

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Gündoğdu, 100 kavanoz balık tuzlandığını, bunların kısa sürede tükenmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha önce hazırladığımız tuzlanmış balıklar kısa sürede satıldı. Biz de vatandaşlardan gelen talep üzerine 100 kavanoz daha hazırladık. Yapımı çok zahmetli olduğu için herkes uğraşmıyor ancak talep olunca karşılamak durumunda kalıyoruz. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından tuzlu balık talep edenler de var. Tabii ki gelen taleplerin tamamını karşılamamız mümkün değil. Çünkü talep bir hayli fazla."

Hazırlanan kavanozların tanesinin 100 liradan satışa sunulduğunu bildiren Gündoğdu, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını kaydetti. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
palamut tuzlama sinop

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