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SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin bugün yatırılacağını duyurdu.

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.

SGK’dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, “Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır” denildi.

Buna göre, ücretlerini üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli maaş zam SGK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
KİMİNE GÖRE AZ KİMİNE GÖRE ALLAHA ŞÜKÜR.BENDE O ŞÜKÜR DİYENLERDENİM.SAYIN CUMHU RBAŞKANIM BİR EMEKLİ OLARAK ŞAHSIM ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.KOLAYLIKLAR VE BAŞA RILAR DİLİYORUM.SAYGILARIMLA
30 40 TL arası farkı sakın ha har vurup harman savurmayın, yatırım yapın. Bankadan farkı çeken yaşlılarımız hırsızlık riskine karşı uyanık olsunlar. 1 2 hafta tatile de çıkabilirsiniz farkla :) yahu me farkmış arkadaş 2 haftadır haber oluyor.
Ödese ne olur ödemese,zaten maaşa 6 gün kalmış.
Emekliye doğru düzgün zam mı yapıldı da şükür ediyorsunuz.
25lira cok para hahah
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