SGK Başkanı uyardı: Borç yapılandırmada son tarih 28 Şubat

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçları ile vergi borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında geçen yıl yapılandıranlara tanınan ek süre 28 Şubat'ta sona eriyor. Yapılandırıldığı halde ödenmeyen borç tutarını on gün içinde SGK’ya ödeyenler sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarını 28 Şubat’a kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezası alınmayacak.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.



VERGİ-PRİM BORCU ÖDEMELERİ



Bağlı özetle şunları söyledi;

"Vatandaşlarımız bir bankadan bile TC kimlik numarası ile ödeme yapabilecekler. Bir şekilde müracaat edip bizim kayıtlara girenler 29 Şubat'a kadar ödemeyi yapabiliyor.

31 Ağustos olan tarih 28 Şubat olarak belirlendi. SGK Merkez müdürlüklerine gelmelerine gerek yok. İnternet üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Son yapılandrımada son gün saat 12'ye kadar merkez müdürlüklerimiz açıktı. Ödemenin son günü kuyruk olursa mağduriyete izin vermeyiz.