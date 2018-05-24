SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, “Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin’er TL bayram ikramiyesi vereceğiz. 12,3 milyon vatandaşımıza ilk ikramiye ödemesi önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde yapılmış olacaktır” dedi.

İl Müdürü Nejat Deniz, yapılandırmanın getirdiği fırsatlara da değindiği açıklamasında, yeni yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait idari para cezası ve sigorta prim borçları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4-b sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsadığını belirtti.



"4-b sigortalıları borçsuz hale gelecek"

Öte yandan Deniz, 4-b sigortalılarına yönelik, 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet sürelerini talep etmeleri halinde dondurulacağını ve bu borçların takibinin yapılmayacağını belirtti ve “Dondurulan bu hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek. Böylece, dondurulan hizmet süreleri ile 4-b sigortalıları borçsuz hale gelecek ve bundan sonraki aylarda primlerini 5 puanlık teşvik ile indirimli ödeyecek, aynı zamanda sağlık yardımlarından da yararlanabilecektir” dedi.



"Ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor"