FİNANS

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

SGK, kanser başta olmak üzere ağır hastalıklara yakalananlara aylık bağlıyor. Aylık ödeme süresi 12 ay ile 24 ay arasında değişiyor. Aylık bağlanabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak, bazı hastalar için daha esnek kurallar uygulanıyor. Hangi hastalar için malül aylığı ödenebilir? Aylık bağlanmasının koşulları nelerdir? İşte ayrıntılar...

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara malül aylığı bağlıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göne Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle malüliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malül aylığı alabiliyor.

Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malül aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, sağlık kurulu raporu alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp olduğunu belgeleyenlerin malûliyet aylığı devam ediyor.

SÜREYE DİKKAT

Malül aylığı bağlanabilmesi için talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak gerekiyor. 18 aylık malül aylığı ödeme süresi, talebe istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu tarihinden itibaren başlıyor. Raporu aldıktan hemen sonra başvuru yapılmadığı takdirde, geç kalınan süre kadar aylık eksik ödenir.

10 YIL SİGORTA, 1800 GÜN PRİM

Kanser veya diğer ağır hastalık teşhisi konulanlara geçici malül aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olma ve 1800 gün prim ödeme koşulu aranıyor.

Geçici malûl aylığının kalıcı hale getirilebilmesi için hastalık dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu gerekiyor.

BAKIMA MUHTAÇSA ON YIL ŞARTI YOK

Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda on yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.

Kanser ve organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malûl aylığı bağlanabiliyor.

PRİM BORCU OLAN AYLIK ALAMAZ

Bağ-Kur’luların malül aylığı bağlatabilmesi için SGK'ya prim borcu bulunmaması gerekiyor.

**HANGİ HASTALIKLAR İÇİN MALÜL AYLIĞI BAĞLANIYOR ?

Malûliyet aylığı bağlanmasını gerektiren hastalıklar şöyle:**

  • Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
  • Epilepsi
  • Demans
  • Beyin tümörleri
  • Parkinson sendromu
  • Serebral palsi
  • Multiple Skleroz
  • Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Görme azlığı
  • Retina kanamaları
  • Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
  • Anemi
  • Kol, bacak gibi organ kaybı
  • Behçet hastalığı
  • Gastrointestinal kanamalar
  • Karaciğer sirozu
  • Karaciğer nakli
  • Kalp yetmezliği
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Kalp nakli
  • Böbrek nakli
  • Akciğer nakli
  • Tüberküloz
  • AIDS

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SGK maaş kanser hastaları ağır hastalık malül aylık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi şekilde herkesi maaşa bağlamaya çalışıyorlar. ülke kaymağınıda yüzde 5 lik kesime ayırıyorlar..adım adım kominizm...her evden bir devlet memuru ve her eve bir imam ,proje bu..
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