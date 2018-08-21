SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Ödeme günleri Kurban Bayramı günlerine rastlayan emekli aylıkların ödenmesine ilişkin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberler yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.

Kurumumuzca belirlenen dönem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay peşin olarak ödenen gelir ve aylıkların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Ancak ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı Kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir.

Buna göre; Kurban Bayramının 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle;