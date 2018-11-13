SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, sayıları 12 milyona ulaşan emeklilere 2018 yılı için her ay 20 milyar lira dolayında aylık ödüyor. Bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla ödemeler ay içine yayılıyor. Emekli Sandığı aylıkları ayın 1’i ile 5’i arasında, SSK’lıların aylıkları 17’si ile 26’sı arasında, BAĞ-KUR’luların aylıkları da her ayın 25’i ile 28’i arasında ödeniyor.

MEVCUT UYGULAMADA İLK AYLIK ÖDEMESİ



Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, BAĞ-KUR ve SSK’lılara emekli aylığı, dilekçeyi verdikleri tarihi izleyen ay başından başlamak üzere bağlanıyor. Örneğin, 13 Kasım 2018’de emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere bağlanıyor. Ancak, ödemeler daha sonra gerçekleştiriliyor.

Örneğin, eski uygulama devam etseydi 13 Kasım’da dilekçe veren BAĞ-Kur’lulara ilk emekli aylığı ödemesi 25-28 Aralık tarihleri arasında yapılabilecekti. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemesi 28 Aralık’ta yapılan BAĞ-KUR’luya 1-28 Aralık tarihlerine ilişkin emekli aylığı ile 29 Aralık – 28 Ocak tarihlerine ait aylığı ödenebilecekti.