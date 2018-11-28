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SGK'dan vatandaşa 30 Kasım uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eskişehir İl Müdürlüğü, 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapılması gereken gelir testi konusunda uyarılarda bulundu.

SGK'dan vatandaşa 30 Kasım uyarısı

Yapılan açıklamada, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kanun ile herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan vatandaşların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları gerektiği anlatılan açıklamada, “Gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortasına ait geçmiş borçlarının tamamı silinecektir. 7143 Sayılı Kanun ile Nisan 2018 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının faizleri silinerek, anaparanın 31 Aralık 2018’e kadar ödenebilme imkânı getirilmiştir.

Ayrıca vatandaşlarımızın geçmiş döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borcunun olup olmadığına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir” denildi. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç yapılandırması

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