SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Son dönemlerde e-Devlet kapısına giriş yapıp SGK Hizmet Dökümünü araştıran bazı vatandaşlar, bazı günler ve ayların hemen yanında yer alan ''Ş'' kodunu görmekteler. ''Şüpheli'' anlamını ifade eden ve genelge ile birlikte ilan edilen bu kod, SGK Hizmet Dökümünde yer alıyorsa çalışanlar açısından ciddi boyutta problem teşkil edebilmektedir.

Bu konuya açıklık getirilecek olursa; SGK Hizmet Dökümünde iş yerlerine yönelik getirilen denetim sisteminin bir sonucu olan ''Ş'' koduyla karşılaşıldığı takdirde, müfettiş raporunda sahte olarak kabul edilirse, hem hizmet sürelerinin hem de emekliliğin SGK tarafından iptal edilebilme durumu söz konusu olabilir.

Ancak yine belirtilen raporda, iş yerinin (şirketin) sahte olmadığı, hizmetlerin ise gerçek olduğunun tespiti yapılırsa geçerli kabul edilmektedir. Sahte olan iş yerlerini saptamak ve hizmet süreleri eksik olan kişileri belirlemek için bir kontrol mekanizması olan bu uygulamanın kapsamını genişletildi.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ DENETİM VE KONTROLDAN GEÇİYOR!