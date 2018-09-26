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SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

e-Devlet üzerinden SGK Hizmet Dökümünü inceleyen bazı çalışanlar ve emekliler, hizmet dökümündeki bazı günler ve ayların hemen yanında "Ş" harfi ile karşılaştı. Bu kodun ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki ama "şüpheli" anlamını taşıyan bu kod ne ifade ediyor? SGK dökümünde bulunan "Ş" kodu neye yarar? İşte çalışanlar ve emeklileri ilgilendiren "şüpheli" kodu ile ilgili ayrıntılar...

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Son dönemlerde e-Devlet kapısına giriş yapıp SGK Hizmet Dökümünü araştıran bazı vatandaşlar, bazı günler ve ayların hemen yanında yer alan ''Ş'' kodunu görmekteler. ''Şüpheli'' anlamını ifade eden ve genelge ile birlikte ilan edilen bu kod, SGK Hizmet Dökümünde yer alıyorsa çalışanlar açısından ciddi boyutta problem teşkil edebilmektedir.

Bu konuya açıklık getirilecek olursa; SGK Hizmet Dökümünde iş yerlerine yönelik getirilen denetim sisteminin bir sonucu olan ''Ş'' koduyla karşılaşıldığı takdirde, müfettiş raporunda sahte olarak kabul edilirse, hem hizmet sürelerinin hem de emekliliğin SGK tarafından iptal edilebilme durumu söz konusu olabilir.

Ancak yine belirtilen raporda, iş yerinin (şirketin) sahte olmadığı, hizmetlerin ise gerçek olduğunun tespiti yapılırsa geçerli kabul edilmektedir. Sahte olan iş yerlerini saptamak ve hizmet süreleri eksik olan kişileri belirlemek için bir kontrol mekanizması olan bu uygulamanın kapsamını genişletildi.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ DENETİM VE KONTROLDAN GEÇİYOR!

Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, "sahte işyeri", "kontrollü işyeri" ve "şüpheli işyeri"nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başlanmıştı.

Özelikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte işyerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlayan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda. Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında müfettiş denetimlerinin sonucu bekleniyor. Şirketin sahte olmadığı, hizmetin gerçek olduğu ortaya çıkarsa geçerli kabul ediliyor.

SINIRDA OLAN GÜN İÇİN AYLIK KESİLEBİLİR…

Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar 'Ş' koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur.

Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor.

O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.

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Anahtar Kelimeler:
SGK E-Devlet sgk hizmet dokumu emeklilik

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