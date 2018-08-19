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SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2018 02:49 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. İnceleme sonrasında eksik ödeme yapıldığı tespit edilen Bağ-Kur'luların paraları toplu olacak geri verilecek.

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

YANLIŞLIĞI BİLDİRDİLER

Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, “Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir. T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir” şeklinde bilgi verdi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi. (Güneş)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal güvenlik kurumu SGK Bağ-Kur

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