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SGK Prim yapılandırmasında ilk taksit ödemesi için son gün!

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 12:31 | Son Güncelleme

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, dün yaptığı açıklamada SGK Prim yapılandırmasında peşin ve ilk taksit ödemesi için son tarihin 31 Mart olduğunu söylemişti. Bugün ilk taksiti ya da peşin ödemeyi yapan vatandaşların borçları silinecek.

SGK Prim yapılandırmasında ilk taksit ödemesi için son gün!

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, dün yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumuna 7256 borç yapılandırılması için başvurup peşin veya ilk taksitini ödememiş olan borçlu işverenlerimiz için son günün 31 Mart 2021 olduğunu hatırlattı.

SGK YAPILANDIRMA İLK TAKSİT ÖDEMESİ BUGÜN SON GÜN!

Murat Göktaş, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: ''SGK Borç yapılandırması yapan vatandaşlarımızın, borçlarının peşin ödeme veya ilk taksitini bu tarihe kadar ödemesi gerekiyor. İlk iki taksit ödemesini süresinde yapan işverenlerimiz için yapılandırma ve bu bağlamda yararlandığı imkânlar da devam edecek. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedeceklerdir.

Ayrıca; Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilmiş vatandaşlarımızdan; bugüne kadar gelir testine müracaatta bulunmamış olanların, Gelir Testi için 31 Mart 2021 tarihine kadar ilgili sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

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2020 Yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ait olmak üzere kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın anapara üzerinden ödeme avantajına sahip olacaklardır.

Gelir testi sonucuna göre prim ödeme yükümlüsü olmadığı tespit edilenlerin, ilk tescil tarihinden itibaren tahakkuk etmiş prim borçları silinecektir''.

(İHA)


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