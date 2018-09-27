SGK’ya borcu olanlar dikkat!

ON YILI DOLDURAN BORÇLAR İÇİN BİLDİRİM Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre yeni yayımlanan genelgeye göre, SGK il müdürlükleri, iş yeri dosyalarını ve sigortalıların borçlarını düzenli aralıklarla tarayarak, en eski borçtan başlamak üzere iş yeri ve sigortalı borçlarını tespit edecek. Her bir borçlu için zaman aşımını kesen ve durduran sebeplerle ilgili araştırmaların ardından yapılan tarama sonucunda tespit edilen borcun zaman aşımına girdiğinin anlaşılması halinde borçlulara, “Borç bilgilendirme formu” gönderilecek. Borcun 15 gün içinde ödenmesi için tebligat yapılacak. Mükellef kendi rızasıyla borcunu öderse, ödeme kabul edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) prim ve idari para cezalarından oluşan alacakları, ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zaman aşımına tabi. SGK, çıkarttığı bir genelge uyarınca 2012 yılından beri, zaman aşımına giren borçların silinebilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararı arıyordu. SGK, mahkemelerin iş yükü artınca 2012’deki genelgede değişiklik yaptı.

HACİZ YAPILMAYACAK AMA BORÇLU GÖRÜNECEK Zaman aşımına uğrayan alacak için artık borçlu hakkında icra veya haciz yoluna başvurulmayacak. Ancak, zaman aşımına uğraması, SGK açısından alacak hakkını ortadan kaldırmayacak. Dolayısıyla, zaman aşımına uğrayan borcu bulunan kişiler SGK’ya karşı borçlu sayılmaya devam edecek.

İcra takip dosyasında birden fazla dönem bulunması ve bu dönemlerden bazılarının zaman aşımına girdiğinin tespit edilmesi halinde sadece zaman aşımına girdiği saptanan dönemin icradan iptali yapılacak.

15 GÜNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK Kendisine ödeme emri gönderilen borçlu, borcunun zaman aşımına girdiği yönünde, tebliğden itibaren 15 gün içinde alacaklı üniteye itiraz edebilecek. Bu durumda, kişilerin yargıya gitmesine gerek duyulmaksızın söz konusu alacağın zaman aşımına girip girmediği Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu’nca incelenecek. Zaman aşımına girdiği tespit edilen alacaklara ait icra takip dosyası alacaklı servise iade edilecek.

6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu uyarınca, zaman aşımına girmiş borçların takibi yapılamıyor. Dolayısıyla, 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde, borç herhangi bir mahkeme ilamı aranmaksızın zaman aşımına girmiş sayılacak. Bu borçlar icra servisine gönderilmeyecek

İHALELERE GİREMEYECEKLER



Kamu kurumlarının açtığı ihalelere girebilmek için vergi ve prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Bu nedenle, şirketler ve esnaf, ihaleye girebilmek için SGK’dan “Borcu yoktur” yazısı almak zorunda.

Zaman aşımına uğramış olsa bile mükellef SGK’ya borçlu sayılmaya devam edeceği için, “Borcu yoktur” yazısı alamayacaklar. SGK’nın uyguladığı prim teşvik, destek ve indirimlerinden de yararlanamayacaklar.

Borçlu aynı zamanda KDV mükellefi ise Maliye ile yapacağı KDV mahsuplaşmasında da SGK’ya borçlu görünecekler.

SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAKLAR



BAĞ-KUR’luların SGK’dan sağlık hizmeti alabilmesi için prim borçlarının bulunmaması gerekiyor. Zaman aşımına uğrayan borçlar ödenmediği takdirde sağlık hizmeti verilmeyecek. Bu sene çıkartılan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa kapsamında, BAĞ-KUR prim borcu bulunanlar, isterlerse borçlu oldukları dönemi dondurabiliyorlar. Böylece hem borç, hem de sigortalılık süresi donmuş oluyor. Bu durumdakiler sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

İSKÂN BELGESİ ALIRKEN KARŞILARINA ÇIKACAK



İhale konusu veya özel bina inşaatlarında yapılan denetimlerde tespit edilen asgari işçilik farkına dair borçlar da zaman aşımına girebilecek. Ancak, zaman aşımına girmiş olsa bile borç ödenmeden ihale konusu işlerde teminatın iadesi yapılmayacak. Özel bina inşaatlarında ise iskân için ilişiksizlik belgesi verilmeyecek.

