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SGK yapılandırma borçlarını 28 Şubat’a kadar uzattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat.2019 tarihine kadar uzattı.

SGK yapılandırma borçlarını 28 Şubat’a kadar uzattı

Konuyla ilgili SGK Kars İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere 28.12.2018 tarihli 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7159 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile Kurumumuza olan borçlarını 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına rağmen, süresi içinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir” denildi.

Açıklamada, “Söz konusu yapılandırma müracaatında bulunan, 4/b (BAĞ-KUR) ve primini kendisi ödeyen diğer sigortalılarımız ise, daha önceki Kanunlar ile durdurulmuş sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için müracaatta bulunup ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, yapılandırmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü yerine getirememiş olan sigortalılarımız, 28 Şubat 2019 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat ederek, 7143 sayılı Kanunla sağlanan ödeme avantajlarını yeniden kazanmış olacaklardır” ifadelerine yer verildi.

SGK Kars İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin Genel Sağlık Sigortası prim borçları, 7143 sayılı Kanun gereğince gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilerek son ödeme tarihi 31.12.2018 olacak şekilde yapılandırılmış idi. Geçici 2. maddeye istinaden bu borçların son ödeme tarihi 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.” KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi gazete

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