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Show Tv satılıyor mu? Altaylı'dan cevap geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Ciner grubuna ait Show TV, Habertürktv ve gazetesi ile Bloomberg TV'nin önce Albayrak grubuna satılacağı iddia edildi, daha sonra da Ülker'e satışı için anlaşma sağlandığı haberleri çıktı. Grubun önemli isimlerinden Fatih Altaylı Twitter'da iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Show Tv satılıyor mu? Altaylı'dan cevap geldi

Akşam saatlerinde, Ciner grubuna ait medya organlarının satışıyla ilgili iki iddia ortaya atıldı. Önce, Show TV'nin Albayrak Grubu'yla satış için masada olduğu ve bu satışın her an atılabileceği ileri sürüldü. İddialara göre; satışın içinde Show TV'nin yanı sıra Ciner Grubu'nun medyadaki diğer varlıkları, Habertürk televizyonu, Habertürk gazetesi ve Bloomberg TV de bulunuyor.

"MURAT ÜLKER SATIN ALACAK"

Bir diğer iddiada ise, Yıldız Holding başkanı Murat Ülker'in Show Tv'yi almak için anlaştığı öne sürüldü.

fatih

FATİH ALTAYLI YALANLADI

Ancak her iki açıklama da, Ciner grubunun önemli izimlerinden gazeteci Fatih Altaylı tarafından yalanlandı. Twitter adresinden açıklama yapan Altaylı "Ciner Medya Grubunu satıldığı yolundaki dedikodular gerçek dışıdır. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile az önce konuştum. İddiaların asılsız olduğunu açıkça söyledi" dedi.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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