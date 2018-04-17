Show Tv satılıyor mu? Altaylı'dan cevap geldi

Akşam saatlerinde, Ciner grubuna ait medya organlarının satışıyla ilgili iki iddia ortaya atıldı. Önce, Show TV'nin Albayrak Grubu'yla satış için masada olduğu ve bu satışın her an atılabileceği ileri sürüldü. İddialara göre; satışın içinde Show TV'nin yanı sıra Ciner Grubu'nun medyadaki diğer varlıkları, Habertürk televizyonu, Habertürk gazetesi ve Bloomberg TV de bulunuyor.

"MURAT ÜLKER SATIN ALACAK"



Bir diğer iddiada ise, Yıldız Holding başkanı Murat Ülker'in Show Tv'yi almak için anlaştığı öne sürüldü.

FATİH ALTAYLI YALANLADI



Ancak her iki açıklama da, Ciner grubunun önemli izimlerinden gazeteci Fatih Altaylı tarafından yalanlandı. Twitter adresinden açıklama yapan Altaylı "Ciner Medya Grubunu satıldığı yolundaki dedikodular gerçek dışıdır. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile az önce konuştum. İddiaların asılsız olduğunu açıkça söyledi" dedi.