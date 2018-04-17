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'Show TV ve Habertürk, Albayrak'a satılıyor' iddiası

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasının ardından, medyada bir büyük satış daha gündeme geldi. İddialara göre Show TV, Habertürk televizyonu, Habertürk gazetesi ve Bloomberg TV'nin Albayrak Grubu'na satışı için görüşme yürütülüyor.

'Show TV ve Habertürk, Albayrak'a satılıyor' iddiası

Medyaradar'ın haberine göre, Show TV'nin Albayrak Grubu'yla satış için masada olduğu ve bu satışın her an atılabileceği ileri sürüldü.

İddialara göre; satışın içinde Show TV'nin yanı sıra Ciner Grubu'nun medyadaki diğer varlıkları, Habertürk televizyonu, Habertürk gazetesi ve Bloomberg TV de bulunuyor.

Habere göre, Doğuş Grubu'nun (Star, NTV ve Kral) satış konusu ise kapanmış değil. Doğuş Yayın Grubu, kendi içerisinde önemli değişikliklere imza atıyor ancak bir yandan da Digiturk'ün sahibi olan Katarlı beIN Grubu'nun teklifi hâlâ masada.

Bankalarla anlaşma masasına oturan Ferit Şahenk'in borç yapılanmasının şekline göre konuyla ilgili kararını vereceği belirtiliyor.

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Show TV Habertürk Habertürk gazetesi Bloomberg TV Albayrak Grubu Doğan Medya Grubu Demirören
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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