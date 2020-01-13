FİNANS
  4. Siber suçlu grupları, bankaların hassas bilgilerini gizlice topluyor

Siber suçlu grupları, bankaların hassas bilgilerini gizlice topluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Sergey Golovanov: - "Silence grubu son yıllarda epey etkili oldu. Grup, düzenlediği saldırılarda önce hedefini uzun süre sessizce takip ediyor ardından hızlı ve koordineli bir şekilde hırsızlık yapıyor. Silence grubu yalnızca para değil, takip süresi boyunca ekranlarda olan biteni de kaydederek bankaların hassas bilgilerini de çalıyor. Bu çok ciddi bir gizlilik sorunu ve parayla ölçülemeyecek derecede büyük zararlar verebilir"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, Sahra Altı Afrika bölgesindeki büyük bankalara binlerce saldırı düzenlendiğini ve saldırıların arkasında Silence adlı siber suçlu grubu olma ihtimalinin yüksek olduğunu tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, dünya genelinde birçok banka ve finans kuruluşuna yönelik saldırılar düzenleyen Silence, günümüzün en aktif gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu grubun düzenlediği saldırılar genellikle sosyal mühendislik yöntemleriyle başlıyor. Saldırganlar banka çalışanlarına zararlı yazılım içeren bir kimlik avı e-postası gönderiyor.

Zararlı yazılım bankanın güvenliğini aştıktan sonra bir süre sessiz kalarak kurum hakkında bilgi topluyor.

Bunun için, bulaştığı cihazda yapılan günlük işlemlerin video kayıtlarını ve ekran görüntülerini tutuyor ve bankada işlerin nasıl yürüdüğünü öğreniyor.

Saldırganlar harekete geçmeye hazır hale geldiklerinde zararlı yazılımın tüm özelliklerini etkinleştiriyor ve ATM'leri kullanarak nakit para çalıyor. Elde edilen gelir bazen milyon dolarları buluyor.

Tespit edilen saldırılar Ocak 2020'nin ilk haftasında başladı. Tehdit grubunun operasyonun son aşamasına gelmek üzere olduğu ve para toplamaya yakın oldukları düşünülüyor. Saldırılar halen devam ediyor ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki büyük bankaları hedef alıyor.

Kaspersky araştırmacıları, saldırılarda kullanılan zararlı yazılıma bakarak operasyonun Rusça konuşan kişilerden oluşan Silence grubu tarafından düzenlendiğini belirtti.

Bahsi geçen zararlı yazılım daha önce yalnızca bu grubun saldırılarında kullanılıyordu. Ayrıca yazılımın dilinin de Rusça olduğu ve saldırganların bunu az da olsa gizlemek için Rusça kelimeleri İngilizce klavyeyle yazdıkları tespit edildi.

- "Parayla ölçülemeyecek derecede büyük zararlar verebilir"

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Sergey Golovanov, Silence grubunın son yıllarda oldukça etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Grup, düzenlediği saldırılarda önce hedefini uzun süre sessizce takip ediyor ardından hızlı ve koordineli bir şekilde hırsızlık yapıyor. 2017'de bu grubun bankalara ilgi göstermeye başladığını fark etmiştik. O günden beri sürekli gelişen grup yeni bölgelere yayıldı ve sosyal mühendislik yöntemlerini de güncelledi. Tüm bankaları dikkati elden bırakmamaları yönünde uyarıyoruz. Silence grubu yalnızca para değil, takip süresi boyunca ekranlarda olan biteni de kaydederek bankaların hassas bilgilerini de çalıyor. Bu çok ciddi bir gizlilik sorunu ve parayla ölçülemeyecek derecede büyük zararlar verebilir."

Kaspersky, bu tür saldırılardan korumak isteyen finans kuruluşlarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Kimlik avı saldırısı girişimlerini fark etmeleri için tüm çalışanlarınıza temel güvenlik farkındalığı eğitimi verin. Kurumsal bilgi sistemleri ve bilgi güvenliği operasyonları merkezindeki faaliyetleri takip edin. Kimlik avı teşebbüslerini tespit edip engellemek için özel işlevlere sahip olan güvenlik çözümleri kullanın.

Güvenlik ekiplerinin güncel tehdit istihbaratı verilerine erişmesini sağlayın. Ağ ortamında yaşanabilecek potansiyel olaylar için bir vaka müdahalesi planı hazırlayın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’
Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka, Kaspersky, siber saldırı,

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

“Gayrimenkul sektöründe ivme başladı”

“Gayrimenkul sektöründe ivme başladı”

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

ABD’li Taronis Türkiye’de şirket kuruyor

ABD’li Taronis Türkiye’de şirket kuruyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.