Siber suçlu grupları, bankaların hassas bilgilerini gizlice topluyor

Bunun için, bulaştığı cihazda yapılan günlük işlemlerin video kayıtlarını ve ekran görüntülerini tutuyor ve bankada işlerin nasıl yürüdüğünü öğreniyor.

Kaspersky açıklamasına göre, dünya genelinde birçok banka ve finans kuruluşuna yönelik saldırılar düzenleyen Silence, günümüzün en aktif gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarından biri olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, Sahra Altı Afrika bölgesindeki büyük bankalara binlerce saldırı düzenlendiğini ve saldırıların arkasında Silence adlı siber suçlu grubu olma ihtimalinin yüksek olduğunu tespit etti.

Tespit edilen saldırılar Ocak 2020'nin ilk haftasında başladı. Tehdit grubunun operasyonun son aşamasına gelmek üzere olduğu ve para toplamaya yakın oldukları düşünülüyor. Saldırılar halen devam ediyor ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki büyük bankaları hedef alıyor.

Kaspersky araştırmacıları, saldırılarda kullanılan zararlı yazılıma bakarak operasyonun Rusça konuşan kişilerden oluşan Silence grubu tarafından düzenlendiğini belirtti.

Bahsi geçen zararlı yazılım daha önce yalnızca bu grubun saldırılarında kullanılıyordu. Ayrıca yazılımın dilinin de Rusça olduğu ve saldırganların bunu az da olsa gizlemek için Rusça kelimeleri İngilizce klavyeyle yazdıkları tespit edildi.

- "Parayla ölçülemeyecek derecede büyük zararlar verebilir"

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Sergey Golovanov, Silence grubunın son yıllarda oldukça etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Grup, düzenlediği saldırılarda önce hedefini uzun süre sessizce takip ediyor ardından hızlı ve koordineli bir şekilde hırsızlık yapıyor. 2017'de bu grubun bankalara ilgi göstermeye başladığını fark etmiştik. O günden beri sürekli gelişen grup yeni bölgelere yayıldı ve sosyal mühendislik yöntemlerini de güncelledi. Tüm bankaları dikkati elden bırakmamaları yönünde uyarıyoruz. Silence grubu yalnızca para değil, takip süresi boyunca ekranlarda olan biteni de kaydederek bankaların hassas bilgilerini de çalıyor. Bu çok ciddi bir gizlilik sorunu ve parayla ölçülemeyecek derecede büyük zararlar verebilir."