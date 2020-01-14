Siemens Gamesa Kartal RES'e Anadolu rüzgarına uygun türbin tedarik edecek

İZMİR (AA) - Siemens Gamesa, 53 megavatlık Kartal Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi için Türkiye'de ilk defa kullanılacak Anadolu iklimine uygun yeni rüzgar türbininin kurulumunu yapacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Siemens Gamesa’nın söz konusu projeye esnek güç değeri aralığına sahip olan SG 4.5-145 karasal (onshore) rüzgar türbinlerinin tedariğini sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu türbinlerin en büyük özelliğinin Anadolu iklimi gibi orta seviye rüzgar koşullarında en yüksek verimi sağlaması olduğu kaydedilen açıklamada, türbinin spesifik saha koşullarına göre özelleştirilmiş çözümlerle maksimum verimlilik elde etmek üzere geliştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, türbinin bu proje çerçevesinde esnek bir şekilde yapılandırılarak 4,2 ile 5 megavat arası enerji üretebildiği ve Türkiye’de ilk kez sipariş edilen türbinlerin kurulumunun 2020 yılında yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Siemens Gamesa'nın Artıbir Enerji Grup’tan da 3,75 megavat operasyon modlu SG 3.4-132 Class IA türbinler için toplam 30 megavatlık sipariş aldığı bildirilen açıklamada, söz konusu model için Türkiye’deki ilk siparişlerin kurulumunun da 2020’de yapılacağı ifade edildi.