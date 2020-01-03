Siemens Healthineers yapay zeka tabanlı iki yeni MR asistanını tanıttı

İlk yapay zeka olan AI-Rad Companion Brain MR, Parkinson, Alzheimer veya farklı demans hastalıklarının teşhis edilmesi sürecini hızlandırıyor. İkinci yapay zeka AI-Rad Companion Prostate ise prostat biyopsilerini kolaylaştırıyor.

MR muayeneleri sırasında radyologların gerçekleştirdiği rutin faaliyetleri üstlenmek üzere tasarlanan köklü AI-Rad Companion serisi tarafından iki yapay zeka tabanlı yazılım hayata geçirildi.

Siemens Healthineers'dan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ile MR muayeneleri birleştiren teknolojisi Al-Rad Companion ile bazı önemli hastalıkların teşhis süresini azaltırken kesin tanı konusuna büyük kolaylık getirdi.

İSTANBUL (AA) - Siemens Healthineers tarafından geliştirilen yapay zekalar, manyetik rezonans görüntüleme (MR) muayenelerinde kullanılarak, Parkinson, Alzheimer veya farklı demans hastalıklarının teşhis edilmesini ve prostat biyopsilerine daha kolay karar verilmesini sağlayacak.

Beyin volümetri, gri madde hacmini (sinir hücreleri), beyaz madde hacmini (sinir hücresi bağlantıları) ve beynin çeşitli bölümlerindeki beyin omurilik sıvısını ölçerek sonuçları normal volümlerle karşılaştırıyor.

Beyin volümünün azalma eğilimi göstermesi Parkinson, Alzheimer veya farklı demans hastalıklarına işaret edebiliyor. Daha önce segmentasyon ve norm ile karşılaştırma manuel ya da yarı manuel olarak yapılıyordu.

Yapay zeka algoritmalarına dayanan Morfometri Analizi için AI-Rad Companion Brain MR, MR görüntülerindeki yaklaşık 30 beyin segmentini otomatik olarak tanımlayabiliyor, volümlerini ölçebiliyor ve sonuçları Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) tarafından sağlanan beyin morfometri normatif referans veri tabanındaki verilerle karşılaştırabiliyor.

- Prostatı saniyeler içinde otomatik olarak segmentlerine ayırıyor

Morfometri Analizi için AI-Rad Companion Brain MR sonuçları bir rapora aktarıyor ve norm değerlerden sapmaları otomatik olarak işaretliyor, bu şekilde radyologların nöroloji bölümüne farklı tanılama ve terapi yönetimi ile ilgili nesnel ve ölçülebilir veriler sağlıyor. Buna ek olarak raporların daha hızlı ve daha standartlaştırılmış, kanıtlara dayanan bir şekilde sağlanması ile hasta bakımı sürecinin iyileştirilmesine imkan tanıyor.