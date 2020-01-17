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  4. Siemens’in Dürüstlük Girişimi Projesi'ne Türkiye’den TEİD kabul edildi

Siemens’in Dürüstlük Girişimi Projesi'ne Türkiye’den TEİD kabul edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Etik ve İtibar Derneği (TEİD); 50 ülkeden, 140’tan fazla sivil toplum kuruluşunun başvurduğu “Siemens Dürüstlük Girişimi” projesi üçüncü dönemine Türkiye’den kabul edilen tek sivil toplum kuruluşu oldu.

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Etik ve İtibar Derneği (TEİD); 50 ülkeden, 140’tan fazla sivil toplum kuruluşunun başvurduğu “Siemens Dürüstlük Girişimi” projesi üçüncü dönemine Türkiye’den kabul edilen tek sivil toplum kuruluşu oldu.
İş etiği ilke ve politikalarının benimsenmesi ve iş etiğinin Türkiye’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temel yapı taşı olmasını sağlamak amacıyla 2010 yılında kurulan Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Siemens AG tarafından yürütülen Siemens Dürüstlük Girişimi Projesinin üçüncü dönemine kabul edildi.
“Siemens Dürüstlük Girişimi” projesinin bu dönemine; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi uluslararası inisiyatif ve kuruluşların yanı sıra, Türkiye’den de TEİD kabul edildi.
TEİD, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 15'ini oluşturan ve 250 binin üzerinde çalışanı istihdam eden 150’den fazla üye kurum ve kuruluşlardan oluşuyor.
Siemens AG tarafından küresel bazda rekabet şartlarının adil olması, piyasaların yolsuzluk olaylarından arındırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında girişimler; 3-5 yıllık dönemde toplam 30 milyon ABD dolarına varan fonlar alacak. Siemens’in uluslararası alanda yürütülen projenin yeni döneminde fon hacmi ise 100 milyon doları aşıyor.

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