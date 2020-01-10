Siemens’ten ‘Dürüstlük Girişimi’ne tam destek

Siemens’in küresel bazda adil rekabeti desteklediği ‘Dürüstlük Girişimi’ projesinde üçüncü fonlama dönemi başladı. Yeni dönemde fon hacmi 100 milyon doları aşıyor.

Siemens AG tarafından küresel bazda rekabet şartlarının adil olması, piyasaların yolsuzluk olaylarından arındırılması amacıyla hayata geçirilen ‘Siemens Dürüstlük Girişimi’nde 3. Fonlama Dönemi başlatıldı. Uluslararası alanda yürütülen projenin yeni döneminde fon hacmi 100 milyon doları aşıyor. Siemens Dürüstlük Girişimi (Siemens Integrity Initiative), finansman sağlayacağı yeni projeleri de kamuoyu ile paylaştı.

50 ülkeden 140 sivil toplum örgütü

Siemens Dürüstlük Girişimi, Siemens ile Dünya Bankası’nın Temmuz 2009 ve Siemens ile Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) Mart 2013 tarihli anlaşmaları kapsamında faaliyet gösteriyor. ‘’Dürüstlük Girişimi’’ne dünyanın dört bir yanından başvuru gelirken, Siemens AG bu kapsamda projenin yeni ortaklarına 800 bin ile 2,9 milyon ABD dolar arasında değişen tutarlarda finansman sağlıyor. Proje kapsamında bu girişimler 3 ila 5 yıllık dönemde toplam 30 milyon ABD dolarına varan fonlar alacak. Siemens AG tarafından oluşturulan bu fona 50 ülkeden 140’tan fazla sivil toplum kuruluşu başvuruda bulundu.

Şeffaflık ilkesi

Siemens AG tarafından değerlendirme süreci şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılırken başvuru ve seçim kriterleri www.siemens.com/integrity-initiative adresinde paylaşılıyor. Başvuru değerlendirmeleri ise farklı bölgelerden gelen disiplinler arası uzman grubu tarafından titizlikle yapılıyor.

Türkiye de destekleniyor

Siemens AG tarafından yürütülen ve üçüncü fonlama döneminin başlatıldığı yeni süreçte dünyanın farklı bölgelerinde yer alan ülkelere fon desteği sağlanacak. Yeni dönemde portföyü daha da çeşitlendirmek için Adriyatik, Angola, Arjantin, Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Endonezya, Irak, İran, Fildişi Sahili, Kenya, Kore, Libya, Fas, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, Güney Afrika, Suriye, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik projelere odaklandı. Türkiye ölçeğinde ise TEİD Etik ve İtibar Derneği fon bazında desteklenecek.

‘’Adil rekabet’’

Girişimin lideri ve Siemens Hukuk ve Mevzuata Uyum Sorumlusu Başkan Yardımcısı Sabine Zindera, pek çok ülkeden proje başvurusu geldiğini söyledi: “Mevcut fon turu, 55 projeye 70 milyon dolardan fazla finansman sağladığımız ilk iki turdaki başarıyı devam ettiriyor. Dünya Bankası’nın talebi üzerine Kanadalı bağımsız değerleme kuruluşu Universalia Management Group tarafından yapılan ara dönem incelemesinin temel bulguları da bunu gösteriyor. Başvuru sayısının bu kadar yüksek olması ve pek çok farklı ülkeden gelen ilginç projelerin kalitesi hepimizi çok etkiledi. Adil rekabeti ve yolsuzluğa karşı mücadeleyi desteklemek üzere, konu başlıkları ve bölgeler açısından dengeli yeni bir proje portföyünü sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Fonların aktarılacağı uluslararası inisiyatif ve kuruluşlar:

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD).

Yerel bazda desteklenecek kuruluşlar:

Basel Yönetim Enstitüsü, İsviçre

Beijing NATC (New Century Academy on Transnational Corporations - Ulus-ötesi Şirketler için Yeni Yüzyıl Akademisi), Çin

Özellikle Güney Afrika ve Mozambik’e odaklanmak üzere, Etik Enstitüsü, Güney Afrika

Eurocham (Avrupa Ticaret Odası), Fildişi Sahili

Polmed Derneği, Poland

TEİD Etik ve İtibar Derneği, Türkiye

Uluslararası Şeffaflık Derneği Bulgaristan Şubesi, Bulgaristan

Özellikle vergi hukukuna odaklanmak üzere, Viyana Ekonomi Üniversitesi, Avusturya.

