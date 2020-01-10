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  4. Siemens’ten ‘’Dürüstlük Girişimi’’ne tam destek

Siemens’ten ‘’Dürüstlük Girişimi’’ne tam destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

‘’Dürüstlük Girişimi’’ne dünyanın dört bir yanından başvuru gelirken, Siemens AG bu kapsamda projenin yeni ortaklarına 800 bin ile 2,9 milyon ABD dolar arasında değişen tutarlarda finansman sağlıyor

İSTANBUL (AA)- Siemens AG tarafından küresel bazda rekabet şartlarının adil olması, piyasaların yolsuzluk olaylarından arındırılması amacıyla hayata geçirilen ‘’Siemens Dürüstlük Girişimi’’nde 3. fonlama dönemi başlatıldı.

Siemens’ten yapılan açıklamaya göre, uluslararası alanda yürütülen projenin yeni döneminde fon hacmi 100 milyon doları aşıyor. Siemens Dürüstlük Girişimi finansman sağlayacağı yeni projeleri de kamuoyu ile paylaştı.

Siemens Dürüstlük Girişimi, Siemens ile Dünya Bankası’nın Temmuz 2009 ve Siemens ile Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) Mart 2013 tarihli anlaşmaları kapsamında faaliyet gösteriyor. ‘’Dürüstlük Girişimi’’ne dünyanın dört bir yanından başvuru gelirken, Siemens AG bu kapsamda projenin yeni ortaklarına 800 bin ile 2,9 milyon ABD dolar arasında değişen tutarlarda finansman sağlıyor.

Proje kapsamında bu girişimler 3 ila 5 yıllık dönemde toplam 30 milyon ABD dolarına varan fonlar alacak. Siemens AG tarafından oluşturulan bu fona 50 ülkeden 140’tan fazla sivil toplum kuruluşu başvuruda bulundu.

Siemens AG tarafından değerlendirme süreci şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılırken başvuru ve seçim kriterleri www.siemens.com/integrity-initiative adresinde paylaşılıyor. Başvuru değerlendirmeleri ise farklı bölgelerden gelen disiplinler arası uzman grubu tarafından titizlikle yapılıyor.

- Türkiye de destekleniyor

Siemens AG tarafından yürütülen ve üçüncü fonlama döneminin başlatıldığı yeni süreçte dünyanın farklı bölgelerinde yer alan ülkelere fon desteği sağlanacak. Yeni dönemde portföyü daha da çeşitlendirmek için Adriyatik, Angola, Arjantin, Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Endonezya, Irak, İran, Fildişi Sahili, Kenya, Kore, Libya, Fas, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, Güney Afrika, Suriye, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik projelere odaklandı. Türkiye ölçeğinde ise TEİD Etik ve İtibar Derneği fon bazında desteklenecek.

- "Başvuru sayısının bu kadar yüksek olması hepimizi çok etkiledi"

Girişimin lideri ve Siemens Hukuk ve Mevzuata Uyum Sorumlusu Başkan Yardımcısı Sabine Zindera, mevcut fon turu, 55 projeye 70 milyon dolardan fazla finansman sağladıkları ilk iki turdaki başarıyı devam ettirdiklerini belirterek, “Dünya Bankası’nın talebi üzerine Kanadalı bağımsız değerleme kuruluşu Universalia Management Group tarafından yapılan ara dönem incelemesinin temel bulguları da bunu gösteriyor. Başvuru sayısının bu kadar yüksek olması ve pek çok farklı ülkeden gelen ilginç projelerin kalitesi hepimizi çok etkiledi. Adil rekabeti ve yolsuzluğa karşı mücadeleyi desteklemek üzere, konu başlıkları ve bölgeler açısından dengeli yeni bir proje portföyünü sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fonların aktarılacağı uluslararası inisiyatif ve kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) şeklinde sıralandı.

Yerel bazda desteklenecek kuruluşlar, Basel Yönetim Enstitüsü, İsviçre, Beijing NATC (New Century Academy on Transnational Corporations - Ulus-ötesi Şirketler için Yeni Yüzyıl Akademisi), Çin, Özellikle Güney Afrika ve Mozambik’e odaklanmak üzere, Etik Enstitüsü, Güney Afrika, Eurocham (Avrupa Ticaret Odası), Fildişi Sahili, Polmed Derneği, Poland, TEİD Etik ve İtibar Derneği, Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Derneği Bulgaristan Şubesi, Bulgaristan, Özellikle vergi hukukuna odaklanmak üzere, Viyana Ekonomi Üniversitesi, Avusturya şeklinde sıralandı.

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