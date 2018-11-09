'Sıfır Atık’ projesi başladı! Çöpler paraya dönüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nin aksamadan yürütülmesi ve gelişmesine katkıda bulunulması adına Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’ın tüm ilçelerinde projeden sorumlu üst düzey yetkililerin de katılım sağlayacağı toplantılar düzenleniyor.

HER İLÇEDE TOPLANTILAR YAPILACAK

Çevre duyarlılığının artırılması ve tonlarca atığın ekonomiye dönüştürülmesi konusunda tüm Türkiye’de yaygınlaşması amaçlanan ‘Sıfır Atık’ projesi Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde başlatılırken, toplantılar, 5 Aralık 2018’e kadar tüm ilçelerde tamamlanmış olacak.

100 TONDAN FAZLA TOPLANILMASI PLANLANIYOR

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürü Ömer Albayrak yaptığı açıklamada, "Valimizin talimatları ile il genelinde bulunan tüm kamu kurumlarından toplanan aylık 100 ton civarındaki geri dönüştürülebilir atık miktarını arttırmak ve bu uygulamanın tüm il geneline yaygınlaşarak geri dönüştürülebilir kaynaklarımızın çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandırılabilmesi için başlatılan Sıfır Atık Projesine tüm kesimlerin önem göstermesi ve projeye katılması gerekir" dedi.