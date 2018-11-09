FİNANS

'Sıfır Atık’ projesi başladı! Çöpler paraya dönüşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ve Tekirdağ genelinde tüm kaymakamlıklar ve belediyelerin katılımıyla yapılacak olan ‘Sıfır Atık’ projesi toplantıları başladı. Projeyle çevre duyarlılığının artırılması ve tonlarca atığın ekonomiye dönüştürülmesi amaçlanıyor. Atıklar için mükafatlar ve cezalar mevzuatlaştırılacak .

'Sıfır Atık’ projesi başladı! Çöpler paraya dönüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nin aksamadan yürütülmesi ve gelişmesine katkıda bulunulması adına Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’ın tüm ilçelerinde projeden sorumlu üst düzey yetkililerin de katılım sağlayacağı toplantılar düzenleniyor.

HER İLÇEDE TOPLANTILAR YAPILACAK

Çevre duyarlılığının artırılması ve tonlarca atığın ekonomiye dönüştürülmesi konusunda tüm Türkiye’de yaygınlaşması amaçlanan ‘Sıfır Atık’ projesi Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde başlatılırken, toplantılar, 5 Aralık 2018’e kadar tüm ilçelerde tamamlanmış olacak.

cop-toplanti

100 TONDAN FAZLA TOPLANILMASI PLANLANIYOR

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürü Ömer Albayrak yaptığı açıklamada, "Valimizin talimatları ile il genelinde bulunan tüm kamu kurumlarından toplanan aylık 100 ton civarındaki geri dönüştürülebilir atık miktarını arttırmak ve bu uygulamanın tüm il geneline yaygınlaşarak geri dönüştürülebilir kaynaklarımızın çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandırılabilmesi için başlatılan Sıfır Atık Projesine tüm kesimlerin önem göstermesi ve projeye katılması gerekir" dedi.

CEZALAR VE MÜKAFATLAR MEVZUATLAŞTIRLACAK

Özellikle belediyelerin bu tür atıkların toplanması ve ekonomiye kazandırılması için toplama ağlarını çok iyi kurmaları gerektiği de belirtilirken, ’Sıfır Atık’ yönetmeliğinin de ayrıca yayınlanmak üzere olduğu ve önümüzdeki günler ekonomiye geri kazandırılabilecek atıkların toplanması için mükafatların ve cezaların mevzuatlaştırılacağı da öğrenildi. KAYNAK:İHA

PARTNERBu görüntüler tüyleri diken diken ettiBu görüntüler tüyleri diken diken etti
Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacakMüdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak
İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak? İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atık çöp Emine Erdoğan "Sıfır Atık Projesi"

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
toplantıdakiler çöp olmuş bunlar mı yapacak :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! 14 milyon ürünün Türkiye'ye girişi engellendi

Bakanlık duyurdu! 14 milyon ürünün Türkiye'ye girişi engellendi

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Enerji bakanı açıkladı? Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji bakanı açıkladı? Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.