Sıfır otomobil fiyatına satılıyor

İnsanlık tarihi boyunca ellerden hiç düşmeyen ve insanoğlunda özel bir yeri bulunan tespihler, zaman içerisinde koleksiyoncuların vazgeçilmezi oldu. Birbirinden özel taşlar ve bin bir emek ile yapılan tespihler özellikleri kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Malatya’daki bir tespih dükkanında satılan Osmanlı sıkma kehribarı da hem fiyatı hem de görüntüsüyle görenlerin ağzını açık bırakıyor. Osmanlı Dönemi'nden kalma taşların özel ellerde işlenmesi ile elde edilen sıkma kehribarlar 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Fiyatı 8 bin ile 60 bin TL arasında değişen tespihler birçok işlemden geçiyor ve bir ustanın tespihi tamamlaması neredeyse 3 haftayı buluyor.

8 yıldır tespih imalat ustalığı yaptığını ifade eden Erhan Küçük özel tespih hakkında bilgiler verdi. Küçük, “Eğer bir tespih hakkında fiyat oluşturulacaksa en pahallı tespihin Osmanlı sıkma kehribarı olduğunu belirmemiz lazım. Bu tespihler Osmanlı Dönemi'nden kalmış tespihlerdir. Osmanlı ustaları tarafından yapılmış ve bugüne kadar gelen tespihlerdir. Bunlar da kendi aralarında çeşitlere ayrılırlar. Renk olarak ayrılırlar, dönem olmak üzere ayrılırlar ve geçmişte yapılmış olan ustaların ustalıkları ile ayrılırlar. Fiyatı tespihin iriliğine ve küçüklüğüne göre değişir. İrileştikçe ve işçiliği güzel oldukça fiyatları artar. Yani 8 bin TL den 60 bin TL ye kadar Osmanlı sıkma kehribar ürünleri mevcuttur” ifadelerini kullandı.