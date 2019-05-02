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Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

Sigaradan alınan asgari maktu vergi artırıldı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi.

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre; tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigara, puro ve sigarillolar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde asgari maktu vergi tutarı 0.2679 lira oldu. Bu tutar Ocak ayında sıfırlanmıştı.

SİGARADAN ALINAN ÖTV 5.36 TL'DEN AZ OLAMAYACAK

Yapılan düzenleme, sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağı anlamına geliyor. 1 Ocak’ta asgari maktu verginin sıfırlanmasının ardından, bazı sigara firmalarının fiyatlarda indirim yapabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Sigaradan iki tür vergi alınıyor. Biri oransal diğeri asgari maktu vergi. Yılbaşında yapılan düzenleme ile oransal vergi yüzde 63'ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Böylece pahalı sigaralardaki toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86’sına yükselmişti. Yani yeni vergi oranlarıyla; 11 liralık bir paket sigaranın 9 lira 50 kuruşu vergi olmuştu.

Aynı düzenlemeyle paket başına 5.60 TL'ye karşılık gelen asgari maktu vergi sıfırlanmıştı. Bunun fiyatı düşük olan sigaralarda indirime yol açacağı öngörülmüştü. Yapılan yeni düzenleme ile paket başına asgari 5.36 TL tutarında ÖTV alınacak. Bu adım ucuz sigaralarda fiyat indiriminin önünü kapatacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
para lazım galiba güçlü ekonomimize!! vergiler artıyosa sebep belli ekonımi dipp
sarmacılar iş başında
yani biz sigara içtikçe devlet zenginleşecek mi? bu hükümetin kafasına hastayım
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