Sigara fiyatlarına zam geldi! (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti ne kadar oldu? - 2019 güncel sigara fiyatları)

Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. Buna göre en yüksek sigara 15,50 TL oldu. Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunulacak.
Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:
Parliament : 15.50 TL
Marlboro: 15.00 TL
Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One: 14.00 TL
Muratti: 13.00 TL
Muratti Blu: 12.00 TL
Lark: 12.00 TL
Lark Reserve: 11.50 TL
Chesterfield: 11.50 TL
Chesterfield Mode Navy/Blue: 11.00 TL
L&M: 11.50 TL
L&M: Mode Red: 11.00 TL
Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL
Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL
Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL
Camel White Fiyatı: 10,00 TL
Camel Green Fiyatı: 10,00 TL
Marlboro Blue Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro Touch Blue Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro Gray Fiyatı: 12,00 TL
Marlboro Aqua Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro One Fiyatı: 13,00 TL
Uzun Parliament Fiyatı: 15,00 TL
Kısa Parliament Fiyatı: 15,00 TL
Parliament Slim Fiyatı: 15,00 TL
Parliament Aqua Fiyatı: 15,00 TL
Uzun Marlboro Fiyatı: 14,00 TL
Kısa Marlboro Fiyatı: 14,00 TL
Muratti Rosso Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Azure Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Tone Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Mode Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Mone Fiyatı: 12,00 TL
Muratti S-Mode Fiyatı: 12,00 TL
Muratti S-One Fiyatı: 12,00 TL
Uzun Lark Fiyatı: 11,00 TL
Kısa Lark Fiyatı: 11,00 TL
Lark Mode Blue Fiyatı: 10,50 TL
Lark Reserve Fiyatı: 10,50 TL
Uzun Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL
Kısa Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Slim Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Click Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Blue Fiyatı: 10,00 TL
Chesterfield Gray Fiyatı: 10,00 TL
Chesterfield Mode Navy Fiyatı: 10,00 TL
Uzun L & M Fiyatı: 10,50 TL
Kısa L & M Fiyatı: 10,50 TL
L & M Blue Line Fiyatı: 10,50 TL
L & M Mode Red Fiyatı: 10,00 TL
Winston Touch Fiyatı: 10,50 TL
Winston Sigara Fiyatı: 11,00 TL
Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL
LD Sigara Fiyatı: 9,00 TL
LD Slender Sigara Fiyatı: 8,50 TL
Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Tekel 2000 DK Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL
Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL
Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL
Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL
HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL
President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL
President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL
Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL
Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL
Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL
Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL
West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL
West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL
İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL
Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL
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