Sigara fiyatlarına zam geldi! (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti ne kadar oldu? - 2019 güncel sigara fiyatları)

Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. Buna göre en yüksek sigara 15,50 TL oldu. Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunulacak.

YENİ FİYATLAR

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Parliament : 15.50 TL

Marlboro: 15.00 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One: 14.00 TL

Muratti: 13.00 TL

Muratti Blu: 12.00 TL

Lark: 12.00 TL

Lark Reserve: 11.50 TL

Chesterfield: 11.50 TL

Chesterfield Mode Navy/Blue: 11.00 TL

L&M: 11.50 TL

L&M: Mode Red: 11.00 TL

2019 OCAK AYI SİGARA FİYATLARI

Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Marlboro Blue Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Touch Blue Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Gray Fiyatı: 12,00 TL

Marlboro Aqua Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro One Fiyatı: 13,00 TL

Uzun Parliament Fiyatı: 15,00 TL

Kısa Parliament Fiyatı: 15,00 TL

Parliament Slim Fiyatı: 15,00 TL

Parliament Aqua Fiyatı: 15,00 TL

Uzun Marlboro Fiyatı: 14,00 TL

Kısa Marlboro Fiyatı: 14,00 TL

Muratti Rosso Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Azure Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Tone Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Mode Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Mone Fiyatı: 12,00 TL

Muratti S-Mode Fiyatı: 12,00 TL

Muratti S-One Fiyatı: 12,00 TL

Uzun Lark Fiyatı: 11,00 TL

Kısa Lark Fiyatı: 11,00 TL

Lark Mode Blue Fiyatı: 10,50 TL

Lark Reserve Fiyatı: 10,50 TL

Uzun Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL

Kısa Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Slim Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Click Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Blue Fiyatı: 10,00 TL

Chesterfield Gray Fiyatı: 10,00 TL

Chesterfield Mode Navy Fiyatı: 10,00 TL

Uzun L & M Fiyatı: 10,50 TL

Kısa L & M Fiyatı: 10,50 TL

L & M Blue Line Fiyatı: 10,50 TL

L & M Mode Red Fiyatı: 10,00 TL

Winston Touch Fiyatı: 10,50 TL

Winston Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

LD Sigara Fiyatı: 9,00 TL

LD Slender Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Tekel 2000 DK Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

