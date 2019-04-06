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Sigara fiyatlarına zam geldi! (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti ne kadar oldu? - 2019 güncel sigara fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Philip Morris grubu sigaraya zam kararı aldı. Güncel habere göre, gruba ait sigara markalar içinde en yüksek sigara 15.50 lira oldu. Peki yapılan zam sonrası Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti sigarası ne kadar oldu? 2019 güncel yeni sigara fiyatları ve sigaraya zam detayları haberimizde.

Sigara fiyatlarına zam geldi! (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti ne kadar oldu? - 2019 güncel sigara fiyatları)

Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. Buna göre en yüksek sigara 15,50 TL oldu. Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunulacak.

YENİ FİYATLAR

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Parliament : 15.50 TL
Marlboro: 15.00 TL
Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One: 14.00 TL
Muratti: 13.00 TL
Muratti Blu: 12.00 TL
Lark: 12.00 TL
Lark Reserve: 11.50 TL
Chesterfield: 11.50 TL
Chesterfield Mode Navy/Blue: 11.00 TL
L&M: 11.50 TL
L&M: Mode Red: 11.00 TL

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2019 OCAK AYI SİGARA FİYATLARI

Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL
Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL
Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL
Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL
Camel White Fiyatı: 10,00 TL
Camel Green Fiyatı: 10,00 TL
Marlboro Blue Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro Touch Blue Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro Gray Fiyatı: 12,00 TL
Marlboro Aqua Fiyatı: 13,00 TL
Marlboro One Fiyatı: 13,00 TL
Uzun Parliament Fiyatı: 15,00 TL
Kısa Parliament Fiyatı: 15,00 TL
Parliament Slim Fiyatı: 15,00 TL
Parliament Aqua Fiyatı: 15,00 TL
Uzun Marlboro Fiyatı: 14,00 TL
Kısa Marlboro Fiyatı: 14,00 TL
Muratti Rosso Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Azure Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Tone Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Mode Fiyatı: 12,00 TL
Muratti Mone Fiyatı: 12,00 TL
Muratti S-Mode Fiyatı: 12,00 TL
Muratti S-One Fiyatı: 12,00 TL
Uzun Lark Fiyatı: 11,00 TL
Kısa Lark Fiyatı: 11,00 TL
Lark Mode Blue Fiyatı: 10,50 TL
Lark Reserve Fiyatı: 10,50 TL
Uzun Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL
Kısa Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Slim Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Click Fiyatı: 10,50 TL
Chesterfield Blue Fiyatı: 10,00 TL
Chesterfield Gray Fiyatı: 10,00 TL
Chesterfield Mode Navy Fiyatı: 10,00 TL
Uzun L & M Fiyatı: 10,50 TL
Kısa L & M Fiyatı: 10,50 TL
L & M Blue Line Fiyatı: 10,50 TL
L & M Mode Red Fiyatı: 10,00 TL
Winston Touch Fiyatı: 10,50 TL
Winston Sigara Fiyatı: 11,00 TL
Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL
LD Sigara Fiyatı: 9,00 TL
LD Slender Sigara Fiyatı: 8,50 TL
Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL
Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Tekel 2000 DK Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL
Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL
Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL
Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL
HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL
President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL
President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL
Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL
Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL
Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL
Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL
Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL
West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL
West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL
Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL
İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL
Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL
Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

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