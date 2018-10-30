Sigara kapalı dolapta satılacak! Uymayana 5 bin lira ceza

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı yüzde seksenbeşe çıkartılan teklifte ayrıca Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tek tip olarak tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edileceği ve buna ilişkin düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılacağı belirtildi.



PARTNER Bu ülkeleri mutlaka görün