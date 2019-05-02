FİNANS

Sigara ve cep telefonunda vergiler yeniden düzenlendi, hurda teşviki şartları yenilendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Sigarada maktu vergi, cep telefonunda ÖTV matrahı ve oranı ile hurda teşviki şartları yeniden belirlendi.

Sigara ve cep telefonunda vergiler yeniden düzenlendi, hurda teşviki şartları yenilendi

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre; tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigara, puro ve sigarillolar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde asgari maktu vergi tutarı 0.2679 lira oldu. Bu tutar Ocak ayında sıfırlanmıştı.

Karar kapsamında ayrıca, cep telefonlarında ÖTV oranları; 640 lirayı aşmayan cep telefonları için yüzde 25, 640-1,500 lira arasındaki cep telefonları için yüzde 40, bunun üzerinde satış değerine sahip cep telefonları için yüzde 50 olarak belirlendi.

Kararla araçlarda hurda teşviki uygulaması şartları da yeniden düzenlendi. Buna göre; ÖTV matrahı 70,000 TL'yi aşmayan yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10,000 TL, 70,000-120,000 TL arasındakiler için 8,000 TL, 120,000 TL'yi aşanlar için 3,000 TL olarak uygulanacak.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
sigara cep telefonu ÖTV resmi gazete

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ver mehteri verrrrrr belle belleeeee acıma yetimeeee
Uçuyoruz. Ama yakıt bittiği için başaşağı.
ver mehteri
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