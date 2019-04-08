Sigara zammı enflasyonu 1 puan artıracak

Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılbaşında yayınlanan bir kararname ile 4 puan artırılıp, asgari maktu vergi miktarı ise sıfırlanmıştı.

Kararname ile yılbaşında sigara ve tütün ürünlerinde daha önce yüzde 63 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Öte yandan 28 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, 42 kuruş olan maktu vergi tutarında değişiklik yapılmamıştı.

Böylece sigaranın düşük bir fiyatla satılmasının engellemesine yönelik olarak getirilen asgari maktu vergi oranı bu yılbaşında sıfırlanmış oldu.

Ekonomistler Ocak ayında yüksek fiyatlı sigaralarda vergi artışı, düşük fiyatlı sigaralarda ise düşüşü getirecek uygulamanın Ocak'ta enflasyona 1 puanın üzerinde yükseliş olarak yansımasını bekliyordu.

Ancak zam Ocak ayında değil bu haftasonu fiyatlara yansıtıldı. Pazar liderine ait sigaralarda fiyat 2 TL artış gösterdi. Türkiye'de ilgili zamlar önce pazar firmaya ait sigaralara fiyatlarına artış olarak yansıyor ardından diğer markalar da genel olarak lideri takip ediyor.