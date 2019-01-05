FİNANS

Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten 67'ye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2019 00:12 | Son Güncelleme

Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı.

Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten 67'ye çıktı

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