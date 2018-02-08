FİNANS

Sigaraya 10 yılda 329 milyar lira ödedik

08 Şubat 2018 15:31

Türkiye'de 2008-2017 yıllarında sigaraya harcanan para 329 milyar liraya yaklaştı. Bu dönemde iç piyasada satılan sigara adet olarak 1 trilyonu geçti.

Sigaraya 10 yılda 329 milyar lira ödedik
Türkiye'de son 10 yılda satılan sigara adedi 1 trilyonun üzerine çıkarken, bu satış karşılığında 329 milyar lira harcandı.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de sigaraya ödenen para son 10 yılda sürekli artış gösterdi.
 
Ülkede, 2008 yılında 108 milyar adet sigara için 18,3 milyar lira harcama yapılırken, 2017 yılında 106 milyar adet sigara için 56 milyar lira ödendi. Son 10 yılda satılan 1 trilyon adet sigaraya karşılık, vatandaşın cebinden 329 milyar lira çıktı.
10 yılda 3,6 milyar dolarlık ihracat
 
Söz konusu dönemde Türkiye'nin sigara ihracatı da önemli oranda arttı. 2008'de 25,6 milyar adet sigara ihraç edilirken, bu rakam geçen yıl 49,3 milyar adede yükseldi. 2017'de yapılan sigara ihracatının ekonomik değeri 484,2 milyon dolar olarak gerçekti. 2008-2017 yıllarındaki sigara ihracatının toplamı ise 3,6 milyar dolara yaklaştı.
 
Sigara iç satışı ve ihracatı yıllar itibarıyla şöyle:
 
 
 

 

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın