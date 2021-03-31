Sigaraya zam mı geldi? 2021 güncel sigara fiyatları hangi marka kaç TL oldu?

Sigara kullananlar, zam haberlerinin doğru olup olmadığını merak ediyor. Vergi zammından etkilenen sigaraların güncel fiyatları araştırılmaya başlandı. Gözler sigara firmalarından gelecek açıklamaya çevrilirken en çok merak edilen konulardan biri de hangi sigara markasının ne kadar olduğu. Peki, 2021'de sigaralara ne kadar zam geldi? İşte, yeni sigara fiyatları hakkında detaylar...

MARLBORO, KENT, PARLIAMENT NE KADAR OLDU 2021?

Sigaraya zam geldiği yönündeki haberlerin yayılması ile pek çok kişi firmalardan gelecek olan resmi açıklamayı beklemeye başladı. Ancak, sigara firmalarından henüz zamlı fiyatlar konusunda resmi bir açıklamaya yer verilmedi.

Sigaraların güncel fiyatları şöyle:

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL