Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi'ne destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile SAS iş birliğiyle yürütülen Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesi büyümeyi sürdürüyor. TBV açıklamasına göre, ileri analitik ve yapay zekada yazılım devlerinden olan SAS ve TBV iş birliğiyle yürütülen Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesine teknik ana sponsor olarak bir destek de Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden (SBM) geldi. Uzun dönemde üniversite seviyesinde 50 bini aşkın gence veri bilimi alanında hem çevrim içi hem de fiziki eğitimlerle ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, geleceğin dijital dünyasına daha hızlı adapte olma amacına yönelik gerçekleştirilen girişimlere, SBM'nin desteğiyle farklı ve yeni aktiviteler de ekleniyor. SAS'ın, Türkiye'nin önemli üniversiteleri ile paylaştığı bilgi birikimini daha fazla kişiye ulaştırma amacıyla yola çıktığı proje, Türkiye’nin dijitalleşme sürecini hızlandırabilmeyi ve veri bilimi alanında ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağına ulaşmayı hedefliyor. TBV ve SAS'ın bu projedeki yeni teknik ana sponsoru olan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Dijital Teknoloji Geliştiriciler programının bir parçası olan öğrencilere staj imkanı sunarken, ileri analitik ve yapay zeka projelerinde yer alma olanağı da sağlamayı planlıyor.

Arayüz tasarımcıları, bilgisayar programcıları ve yazılım geliştiricilerinin bir araya gelip yeni projeler gerçekleştirdikleri yarışmalar olan hackathon düzenleme etkinliklerinin de gündeminde yer aldığı projede, kariyer günleri benzeri aktivitelerle üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelmek de SBM’nin yeni iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler arasında yer alıyor. - "Gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" Açıklamada görüşlerine yer verilen SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, SAS'ın sektörüne liderlik eden bir şirket olarak ticari faaliyetleri dışında bulunduğu topluma ve gençlere olan inancıyla Türkiye’ye her zaman katkı sunmak üzere çalıştığını belirtti. TBV ile başlattıkları Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesine çok sayıda üniversitenin dahil olmasının, çevrimiçi eğitimlerin fırsat eşitliği sağlamasını ve özel sektörden ve kamudan aldığı desteklerle büyümesini sürdürürken, etkisini de artırdığını aktaran Topkoç, "Bu önemli projeye teknik sponsorluk rolüyle katkılar sunacak SBM'ye çok teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun bilinciyle projemizi büyüterek geleceğimiz olan gençlere yatırım yapmaya devam edecek ve ülkemizin geleceğine katkı sunmak üzere özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı da ilk sanayi devrimini başlatan kömürün, yerini petrole bıraktığını ve onun da şimdi yerini doğal kaynaklara bıraktığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bizler de yerimizi dijital döneme doğan gençlerimize bırakmaya hazırlanıyoruz. Gençlerimize, geleceğin dünyasına yeni bir gözlükle bakıp her türlü konuda çözümün bir parçası olmaları, akılcı modeller ile teknolojiyi de doğru kullanarak ilerlemeleri ve topyekun bir kalkınma amacıyla değer üretmeleri için gereken desteği mutlaka vermeliyiz. Bizim görevimiz onların yolunu açmak ve ihtiyaçları olan yetkinlikleri elde etmeleri için gereken ortamı ve eğitimleri sağlamak. Bu kapsamda, ileri analitik ve yapay zeka teknolojileri konusunda çok değerli birikimi olan SAS ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle yürütülen Dijital Teknoloji Geliştiriciler projemizi çok önemsiyoruz. Bu vesile ile uzun dönemde üniversite seviyesinde 50 bini aşkın gence veri bilimi alanında uzaktan ve fiziki eğitimlerle ulaşmayı hedefleyen projeye destek vererek bizleri yalnız bırakmayan ve hedeflenen sonuçlara ulaşılması yolunda kıymetli katkıları olacağına emin olduğumuz Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne de ayrıca şükranlarımızı sunuyorum."